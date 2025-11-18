กรมอุตุ แจ้งข่าวดี ไทยอุณหภูมิลด 7 องศา ภาคอีสานหนาวสุด
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิลด 19-20 พ.ย.68 อุณหภูมิจะลดลง อากาศเย็นถึงหนาว ลมแรง อีสานลดลง 5-7 องศา เหนือลดลง 4-6 ภาคกลาง กทม. ปริมณฑล ภาคตะวันออก ลดลง 2-5 องศา ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ
ประเทศไทยตอนบนกำลังมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว และคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้ (18 พ.ย. 68)
ในระยะแรก (18 พ.ย.) มวลอากาศเย็นนี้จะปะทะกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นก่อน โดยจะเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นจึงส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ
หลังจากนั้น ในช่วงวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2568 อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว และมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
สำหรับภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในฝั่งตะวันออก เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุม ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม ที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
พยากรณ์ 7 วันข้างหน้า (17 – 23 พ.ย. 68)
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า มวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกนี้ จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลังจากมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก อุณหภูมิจะลดลงอีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้:
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: อุณหภูมิจะลดลงอีก 4 – 7 องศาเซลเซียส
- ภาคเหนือ ภาคกลาง (รวม กทม.และปริมณฑล) และภาคตะวันออก: อุณหภูมิจะลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นอีก ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมี ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อควรระวัง
ประชาชนภาคเหนือและอีสาน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก (17-18 พ.ย.) และดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงและมีลมแรง
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากอัคคีภัย เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีลมแรง
ประชาชนภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ
ชาวเรือ (คำเตือนสูงสุด) คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2568
