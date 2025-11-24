บันเทิง

ไปสุดทุกวงการ “ลิซ่า” เตรียมโผล่เป็น Headliner หลักใน Fortnite Festival Season 12

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 11:16 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:16 น.
เรียกเสียงฮือฮาได้ทุกวงการจริงๆ เมื่อนักร้องสัญชาติไทยอย่าง ลิซ่า BLACKPINK จะเป็นศิลปินเฮดไลน์คนต่อไปใน Fortnite Festival Season 12

Epic Games ได้ยืนยันว่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK นักร้องสาวชาวไทยชื่อดัง จะเป็นเฮดไลน์คนต่อไปสำหรับโหมด Fortnite Festival ซีซั่น 12 ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ โดยข่าวดังกล่าวออกมาเพียงไม่กี่วันก่อนงานอีเวนต์ Fortnite Chapter Finale

การยืนยันอย่างเป็นทางการมาจากการประกาศบนบัญชี Instagram ของ LLOUD บริษัทจัดการของลิซ่า โดยมีการเผยภาพ Key Art ของการร่วมงานระหว่าง Fortnite x Lisa ทำให้แฟนๆ ได้เห็นสกิน Icon Series ของศิลปินเป็นครั้งแรก และบัญชี Instagram ของ Fortnite ก็ตอบกลับอย่างรวดเร็วว่า “แทบจะรอไม่ไหวแล้ว”

ตามแคปชันระบุว่า Fortnite Festival ซีซั่น 12 ที่มีลิซ่าเป็นศิลปินหลัก จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับการปล่อย Fortnite Chapter 7 Season 1 ด้วย โพสต์นี้ได้รับยอดไลก์หลายแสนครั้งในชั่วโมงแรก และแฟน ๆ จำนวนมากต่างคอมเมนต์เป็น GIF ของลิซ่าเพื่อฉลองการประกาศ

Credit : Instagram @wearelloud

โดยปกติแล้ว การร่วมงานใน Fortnite Festival จะรวมถึงสกินที่แตกต่างกันสองแบบสำหรับศิลปินเฮดไลน์ คือหนึ่งสกินสำหรับ Music Pass และอีกหนึ่งสกินสำหรับ Item Shop โดยคาดว่าสกินที่เปิดเผยออกมาคือเวอร์ชัน Festival

และนอกจากสกินแล้ว การข้ามจักรวาลในครั้งนี้ยังจะรวมถึงเพลงของลิซ่าในรูปแบบ Jam Tracks และไอเทมตกแต่งอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เครื่องดนตรี และ Loading Screens

ลิซ่าจะเข้าร่วมรายชื่อศิลปินดังที่เคยเป็นเฮดไลน์ใน Fortnite Festival มาแล้ว อาทิ Lady Gaga, The Weeknd, Metallica, และคนอื่นๆ อีกมากมาย นับตั้งแต่ลิซ่าเริ่มต้นอาชีพเดี่ยวในขณะที่ยังอยู่กับ BLACKPINK เพลงของเธอก็ขึ้นชาร์ต Billboard Top 100 หลายเพลง และการแสดงที่ Coachella 2025 ก็มียอดผู้เข้าชมหลายล้านครั้ง

อ้างอิง : esports.gg

 

