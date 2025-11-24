แจ้งคนหาดใหญ่อพยพด่วน ! น้ำท่วมระดับ “วิกฤตสูงสุด” สูงกว่าปี 53
แจ้งคนหาดใหญ่อพยพด่วน เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งด่วน ! สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ “วิกฤตสูงสุด” ระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3เมตร
อัปเดตสถานการณืน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ ล่าสุด วันนี้ (24 พ.ย.2568) เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่สุด ! โดยขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยู่ในระดับวิกฤตสูงสุด โดยระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3เมตร จากระดับพื้นโรงกรอง ซึ่งสูงกว่าน้ำท่วมปี 2553 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชนได้
“กปภ.สาขาหาดใหญ่” ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อความไม่สะดวกและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนทุกท่าน พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเฝ้าติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญ
กปภ.สาขาหาดใหญ่เราจะเร่งฟื้นฟูระบบประปาให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
ตอนนี้ใครที่น้ำท่วม ต้องการความช่วยเหลือด่วนจะอพยพ ออกบ้านไม่ได้ มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ให้โทรหาทหารได้เลยตามเบอร์นี้นะครับ ศภบ.มทบ.42
- 074-232145-8
- 098-223-3364
- 061-586-5574
- 074586685
- 0982233364
- 0615865574
- 074232145 – 8
โทรได้ตลอด เขาพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีครับ ขอให้ทุกคนระวังตัว ดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
ถึงตรงนี้ เพจ Drama-addict ระบุว่า “ชาวหาดใหญ่ใครยังไม่ได้อพยพรีบอพยพด่วนเลยนะครับไม่มีเวลาแล้ว ตอนเย็นน้ำจะขึ้นสูงอีก รายงานสถานการณ์ตอนนี้น้ำทะเลสาบล้นตลิ่งหมดแล้ว ทำให้น้ำเริ่มรอระบายบริเวณฝั่งริมทะเลสาบ ถนนแหล่งพระราม ถนนรองเมือง ระดับน้ำปากคลองสำโรงสูงขึ้นเรื่อยๆ สงขลาน้ำท่วมแล้ว” (ดูคลิป).
อ่านข่าวน้ำท่วมวันนี้ 24 พฤศจิกายน 2568
- ภาพสะเทือนใจ หญิงเกาะเสาไฟ น้ำท่วมหาดใหญ่มิดตัว กันจอมพลัง เร่งช่วย
- นักเขียนซีไรต์ จี้จุด น้ำท่วมหาดใหญ่ รัฐเตือนล่วงหน้าแต่ ไม่จัดศูนย์อพยพ จะให้ชาวบ้านหนีไปไหน?
- อุทกภัยหาดใหญ่ ย้อนดู 3 เหตุน้ำท่วม ไล่หาต้นตอปัญหาปัจจุบัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: