หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้
หมอเจด เตือนภัยหน้าหนาว อาบน้ำเย็นเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-ตีบ ชี้หัวใจทำงานหนัก ความดันพุ่ง แนะผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงอาบน้ำอุ่น
หมอเจด หรือ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์คลิปเตือนภัยเรื่อง อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงโรคเส้นเลือดสมอง โดยหมอเจดได้กล่าวไว้ว่า
“อาบน้ำเย็นหน้าหนาว ระวังให้ดี คุณอาจจะเสี่ยงเป็น เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองแตก ได้ เป็นเพราะหนึ่ง เวลาที่อากาศเย็น แล้วไปอาบน้ำเย็นทันทีทันใด จะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเส้นเลือดหดตัวทันที เพื่อรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ข้อที่สองที่ตามมาคือ เมื่อเส้นเลือดหดตัวปุ๊บ สิ่งที่เกิดปัญหาตามมาคือ ความดันของหัวใจ จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพอหัวใจเต้นแรงขึ้น เร็วขึ้น ความดันเพิ่มมากขึ้น เส้นเลือดในสมองมีโอกาสที่จะตีบแล้วก็แตกได้
ข้อที่สามที่อยากพูดอีกเรื่องนึงคือ เวลาหัวใจเต้นเร็ว เต้นเร็วแบบเร็วรัวมากขึ้น บางคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของ ลิ่มเลือดที่ไปอุดตัน ได้
เพราะฉะนั้น ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของ หนึ่งความดัน คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจ ระวังตัวให้ดี ๆ รวมไปถึงผู้สูงอายุหลาย ๆ คน สิ่งที่ควรจะต้องระวังให้ดีในการอาบน้ำคือ ไปหาน้ำอุ่นอาบ จริง ๆ แล้วการอาบน้ำอุ่น ก็ถือเป็นอะไรที่ช่วยได้ดีในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดี”
