หมอเตือน! คนกลุ่มนี้ อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แนะให้ทำแบบนี้

เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 09:23 น.
หมอเจด เตือนภัยหน้าหนาว อาบน้ำเย็นเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก-ตีบ ชี้หัวใจทำงานหนัก ความดันพุ่ง แนะผู้สูงวัยและกลุ่มเสี่ยงอาบน้ำอุ่น

หมอเจด หรือ นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้โพสต์คลิปเตือนภัยเรื่อง อาบน้ำเย็นหน้าหนาว เสี่ยงโรคเส้นเลือดสมอง โดยหมอเจดได้กล่าวไว้ว่า

“อาบน้ำเย็นหน้าหนาว ระวังให้ดี คุณอาจจะเสี่ยงเป็น เส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองแตก ได้ เป็นเพราะหนึ่ง เวลาที่อากาศเย็น แล้วไปอาบน้ำเย็นทันทีทันใด จะเกิดปฏิกิริยาที่เขาเรียกว่าเส้นเลือดหดตัวทันที เพื่อรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกาย

ข้อที่สองที่ตามมาคือ เมื่อเส้นเลือดหดตัวปุ๊บ สิ่งที่เกิดปัญหาตามมาคือ ความดันของหัวใจ จะพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพอหัวใจเต้นแรงขึ้น เร็วขึ้น ความดันเพิ่มมากขึ้น เส้นเลือดในสมองมีโอกาสที่จะตีบแล้วก็แตกได้

ข้อที่สามที่อยากพูดอีกเรื่องนึงคือ เวลาหัวใจเต้นเร็ว เต้นเร็วแบบเร็วรัวมากขึ้น บางคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของ ลิ่มเลือดที่ไปอุดตัน ได้

เพราะฉะนั้น ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของ หนึ่งความดัน คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจ ระวังตัวให้ดี ๆ รวมไปถึงผู้สูงอายุหลาย ๆ คน สิ่งที่ควรจะต้องระวังให้ดีในการอาบน้ำคือ ไปหาน้ำอุ่นอาบ จริง ๆ แล้วการอาบน้ำอุ่น ก็ถือเป็นอะไรที่ช่วยได้ดีในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดี”

@drjade_health

#หมอเจด #หมอเจดโคราช #หมอเจดสุขภาพ #โรคเส้นเลือดสมอง

♬ เสียงต้นฉบับ – หมอเจด DR.JADE – หมอเจด DR.JADE

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 23 พ.ย. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 23 พ.ย. 2568 09:23 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

