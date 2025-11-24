เต้ย จรินทร์พร เปิดตัวแฟน หนุ่มต่างชาติ กลางทริปฮ่องกง หล่อเซอร์งานดีสุดๆ
เต้ย จรินทร์พร เปิดตัวแฟนหนุ่ม กลางทริปฮ่องกง เผยโฉมหน้าหนุ่มหล่อมาดเซอร์ ดีกรีช่างภาพชาวเม็กซิโก แฟนคลับแห่ยินดีเพียบ
ทำเอาชาวเน็ตแตกตื่นกันยกใหญ่ เมื่อนางเอกสาว “เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ” ตัดสินใจเปิดเผยใบหน้าหวานใจคนใหม่ให้เห็นกันแบบชัด ๆ กลางทริปเที่ยวฮ่องกง หลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับลุ้นตัวโก่งกับภาพแผ่นหลังปริศนามาพักใหญ่ งานนี้บอกเลยว่าหนุ่มคนนี้งานดี ดีกรีไม่ธรรมดา
ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน เต้ย จรินทร์พร ได้โพสต์ภาพบรรยากาศทริปฮ่องกงผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่น “Hong Kong #01 in vertica” ซึ่งหนึ่งในรูปเซตนั้นมีภาพชายหนุ่มปริศนานั่งหันหลังโชว์แผ่นหลังลีน ๆ ถอดเสื้อท้าลมหนาว ทำเอาชาวเน็ตและเพื่อนดาราเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่าหนุ่มคนนี้คือใคร และคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่าจะเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือไม่
ล่าสุด เต้ย จรินทร์พร ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน จัดการโพสต์ภาพเซตใหม่พร้อมแคปชั่น “Citizens of the world” เผยให้เห็นใบหน้าของฝ่ายชายแบบเต็มตา ไม่มีกั๊ก ซึ่งเป็นหนุ่มชาวต่างชาติหน้าตาหล่อเหลา มาดเซอร์ ดูดีมีสไตล์ ยืนยันความสัมพันธ์ที่หวานชื่นตลอดทริปฮ่องกง ถือเป็นการทำตามสัญญาที่เต้ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า “ถ้ามั่นใจเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะลงรูปเอง”
หลังจากภาพถูกปล่อยออกไป เหล่านักสืบโซเชียลต่างทำงานกันอย่างหนัก จนมีการชี้เป้าว่าหนุ่มหล่อมาดเซอร์คนนี้ น่าจะเป็น Carlos E. Lang ซึ่งมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจ โดยเขาเป็นชาวเม็กซิโก มีอาชีพเป็นช่างภาพ และยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามในโลกออนไลน์ ที่มีความสนิทสนมกับนางเอกสาวมาสักพักแล้ว
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เต้ย จรินทร์พร เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับตรง ๆ ว่าหัวใจไม่ว่างแล้ว โดยระบุว่ามีคนคุยมาได้ปีกว่า อยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ยังไม่อยากรีบใช้คำว่าแฟน จนกระทั่งมาถึงทริปฮ่องกงครั้งนี้ที่ดูเหมือนว่าความรักจะสุกงอมเต็มที่ จนเต้ยตัดสินใจเปิดตัวให้แฟนคลับได้ร่วมยินดีกันในที่สุด
