รพ.หาดใหญ่ ประกาศให้ผู้ป่วยใช้บริการผ่านระบบโทรเวช มวลน้ำหนุนเข้ามา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ประกาศให้ผู้ป่วยใช้บริการผ่านระบบโทรเวช หลังมวลน้ำหนุนเข้ามาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ แจ้งเตือนระดับน้ำสูงขึ้นอีก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า “ตั้งเเต่เวลา 8.30 น. มีมวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ แนะนำให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine)
หากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการอื่น ๆ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป”
ขณะที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งเตือน หาดใหญ่ระดับน้ำสูงขึ้นอีก น้ำเหนือในประตูหน้าควนไหลมาเพิ่ม ทำให้หาดใหญ่น้ำสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หาดใหญ่ ดังนี้
1.คลองอู่ตะเภา
– สถานีบ้านม่วงก๊อง : ระดับน้ำ 17.33 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.17 ซม. (เพิ่มขึ้นจากเวลา 20.00 น. 3 ซม.)
– สถานีบ้านบางศาลา : ระดับน้ำ 11.08 ม. สูงกว่าตลิ่ง 174 ซม. (เพิ่มขึ้นจากเวลา 20.00 ซม 79 ซม.)
– สถานีบ้านหาดใหญ่ : ระดับน้ำ 7.75 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 35 ซม. (ลดลงจากเวลา 20.00 น. 43 ซม.)
2.คลองภูมินารถดำริ : สถานีเทศาพัฒนา ระดับน้ำ 7.75 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 35 ซม. (ลดลงจากเวลา 20.00 น. 43 ซม.)
3.คลองหวะ : ระดับน้ำ 9.84 ม. สูงกว่าตลิ่ง 96 เซนติเมตร (เพิ่มขึ้นจากเวลา 20.00 น. 80 ชม.)
4.คลองเตย : สถานีปลายคลองเตย ระดับน้ำ 4.92 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 58 เซนติเมตร (ลดลงจากเวลา 20.00 น. 52 ซม.)
5.แก้มลิงคลองเรียน : ระดับน้ำ 18.39 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 1.11 ม. (เพิ่มขึ้นจากเวลา 20.00 น. 101 ซม.)
มีการลงบานประตูระบายน้ำ เพื่อชะลอน้ำที่ปลอยยออกมา แต่ไม่สามารถลงได้สุด เนื่องจากแรงต้านของน้ำในบึงมีปริมาณเยอะ
