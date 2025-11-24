ข่าวดาราบันเทิง

โก๊ะตี๋-ใบมิ้นต์ คืนดีกันแล้ว โชว์หวานรอบใหม่ ลั่น โนสนโนแคร์ ไม่บอกสาเหตุเลิกรา

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:47 น.
110
โก๊ะตี๋ อารามบอย คืนดี ใบมิ้นต์ หลังเลิกราได้ไม่กี่วัน

โก๊ะตี๋ อารามบอย พาหวานใจ ‘ใบมิ้นต์’ ไลฟ์สดคืนดีกันแล้ว ยืนยันรักนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ ลั่น โนสนโนแคร์ ไม่ขออธิบายสาเหตุ เคลียร์ใจผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเรียบร้อย พร้อมขอโทษที่ทำผิดพลาด

หลังจากปิดฉากคู่รักต่างวัยสำหรับตลกอารมณ์ดี โก๊ะตี๋ อารามบอย กับ ใบมิ้นต์ ซึ่งฝ่ายหญิงเป็นผู้ออกมายุติความสัมพันธ์และบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเนื่องจากปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน อีกทั้งฝ่ายชายติดแฟนมากเกินพอดีทำให้ไม่มีพื้นที่ส่วนตัว ล่าสุด ทั้งสองออกมาไลฟ์สดคู่กันเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้น ยืนยันว่า คืนดีกันแล้วหลังจากได้ประบความเข้าใจ โดยมีผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นคนกลาง พร้อมแจงชัดงว่าไม่ใช่คอนเมนต์เลิกราแน่นอน

โก๊ะตี๋ อารามบอย เผยว่าได้คุยกับผู้ปกครองของใบมิ้นต์แล้ว ต่อมาฝ่ายหญิงสอบถามว่าต้องอธิบายหรือพูดถึงสาเหตุที่ทำให้เลิกราก่อนหน้านี้หรือไม่ หนุ่มโก๊ะตี๋ตอบกลับว่า “พี่ว่ามันไม่ต้องอธิบายแล้ว เราจะอธิบายทำไมอะมิ้นต์ ในเมื่อเราสองคนเข้าใจกันอะถูกไหม มันไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังแล้ว ไม่ต้องแคร์โนสนโนแคร์ ไม่มีคอนเทนต์ คุยกับพี่ชายเขาแล้ว พี่ชายเขาก็ถามตรงๆ ก็คุยกันแบบคนโตอะแหละ ก็บอกผู้ปกครองของใบมิ้นต์ว่าก็ผิดในบางสิ่งบางอย่าง รู้เลยว่าผิด ก็ขอโทษน้องไปแล้ว เข้าใจแหละว่าเรื่องเล็กใหญ่ของคนเราไม่เท่ากัน บางคนบอกเอ้ยเรื่องแค่นี้เอง อย่าไปใช้คำว่าเรื่องแค่นี้ แค่นี้ของคุณกับแค่นี้ของคนอื่นมันไม่เท่ากัน ผู้ปกครองของใบมิ้นต์ก็ขอต่อไปมีอะไรให้คุยกับเขาก่อนได้ไหม ตนก็บอกโอเค

ผู้ปกครองของใบมิ้นก็ถามฝ่ายหญิงว่ายังรักไหม มิ้นต์ก็บอกว่ายังรักหนู เขาก็ถามว่าแล้วพี่โก๊ะรักน้องไหม ตนก็บอกว่ารักสิ ก็เลยจบแค่นั้นเอง ไม่มีอะไร ไม่ได้มีการเลิกคอนเทนต์แต่อย่างใด”

ขณะที่ใบมินต์เปิดใจว่า “หนูเสียใจจริง เมื่อวานที่หนูบอกเลิกก็ไม่ไหวจริง ๆ” แต่ไม่ได้อธิบายสาเหตุที่ออกมาตัดสัมพันธ์ก่อนหน้านี้

ฝ่ายชายกล่าวสวนว่า “เชื่อเถอะ เราใช้ชีวิตกัน 2 คน ไม่ต้องไปแคร์ ไม่ต้องไปอธิบายให้โลกเข้าใจหรอกว่าฉันเป็นอย่างงั้นนะฉันเป็นอย่างงี้นะ”

โก๊ะตี๋ และ ใบมิ้นต์

โก๊ะตี๋ และ ใบมิ้นต์ - 2
ภาพจาก Instagram : kootee
โก๊ะตี๋ และ ใบมิ้นต์ - 3
ภาพจาก Instagram : kootee
โก๊ะตี๋ และ ใบมิ้นต์ - 4
ภาพจาก Instagram : kootee

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:47 น.
110
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

