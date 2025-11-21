ปิดฉาก สว.คนดัง ศาลสั่งจำคุก 4 ปี คดีลักทรัพย์เหยื่อรถคว่ำ กวาดเรียบ 1.5 ล้าน
ย้อนรอยคดีฉาวบางปะกง อดีตนักธุรกิจประมงสู่เก้าอี้สภาจบที่เรือนจำ ศาลพิพากษาจำคุก ธนกร ถาวรชินโชติ (สว.) 4 ปี หลังฉกทรัพย์ผู้เสียชีวิตกว่าล้านบาท
เส้นทางชีวิตของ ธนกร ถาวรชินโชติ สมาชิกวุฒิสภาต้องสะดุดลงอย่างจัง เมื่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำพิพากษาตัดสินจำคุก 4 ปี ในคดีที่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมไทย คดีนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวพันกับศีลธรรมอย่างรุนแรง เมื่อผู้ทรงเกียรติในสภาวันนี้ คือคนเดียวกับอดีตอาสากู้ภัยที่ถูกกล่าวหาว่าฉกทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อหลายปีก่อน
ย้อนกลับไปในคืนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บนถนนบูรพาวิถี อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำรุนแรงในช่วงกลางดึก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวผู้สูญเสีย ญาติกลับต้องมาพบความจริงที่น่าเจ็บปวดซ้ำสอง เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถแล้วพบว่าข้าวของมีค่าหายไปเกลี้ยง ทั้งที่ในเวลานั้นควรจะมีเพียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
หลักฐานสำคัญที่มัดตัวผู้ก่อเหตุคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถบรรทุกอาสากู้ภัยคันหนึ่งจอดเทียบท่าในจุดเกิดเหตุ ชายสองคนเดินลงมาจากรถเพื่อดูเหตุการณ์ แต่แทนที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามวิสัยของกู้ชีพ พวกเขากลับอาศัยจังหวะชุลมุนหยิบฉวยทรัพย์สินของผู้ตายไป การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางปะกง นำไปสู่การจับกุมตัวชายทั้งสองคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ธนกร ถาวรชินโชติ ผู้ที่ต่อมาได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองระดับชาติ
รายการทรัพย์สินที่ถูกลักขโมยไปในคืนนั้นมีมูลค่ารวมสูงกว่า 1.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วยของมีค่าหลายรายการ เช่น สร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท พระเครื่องหลวงปู่ทวดเลี่ยมทองมูลค่าประเมินกว่า 1.2 ล้านบาท แว่นตาแบรนด์หรูราคาหลักแสน กระเป๋าแบรนด์เนม หลุยส์ วิตตอง เงินสดกว่า 2 แสนบาท และโทรศัพท์มือถืออีก 2 เครื่อง แม้ภายหลังผู้ต้องหาจะนำของกลางบางส่วนมาคืน แต่ทรัพย์สินสำคัญหลายรายการก็ยังสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย
สิ่งที่ทำให้คดีนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษคือเส้นทางชีวิตของผู้ก่อเหตุ จากอาสากู้ภัยในวันนั้น ธนกรได้ผันตัวมาเป็นผู้นำองค์กรชาวประมง มีบทบาทในการผลักดันนโยบายประมงระดับประเทศ ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 13 ในกลุ่มอาชีพด้านเกษตรและประมงเมื่อปี 2567 ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องจริยธรรมและการตรวจสอบคุณสมบัติ เนื่องจากคดีความดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลและมีการขอเลื่อนนัดมาโดยตลอด
บทสรุปของคดีมาถึงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้อ่านคำพิพากษา ตัดสินจำคุก นายธนกร ถาวรชินโชติ และนายอภิชัย เพื่อนร่วมก่อเหตุ เป็นเวลาคนละ 4 ปี ในข้อหาลักทรัพย์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คำตัดสินนี้ถือเป็นการปิดฉากข้อครหาที่ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี และเป็นเครื่องยืนยันว่ากฎหมายยังคงศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม
