ข่าว
“เท้ง” เปิดตัว “ธีระ สุธีวรางกูร” นั่งที่ปรึกษาพรรคประชาชนด้านกฎหมาย
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์เปิดตัว ธีระ สุธีวรางกูร อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาพรรคประชาชนด้านกฎหมาย
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอต้อนรับอาจารย์ธีระ สุธีวรางกูร อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์กลุ่มนิติราษฎร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชน
สู่บทบาทใหม่ในการร่วมกับพวกเราพรรคประชาชน เป็น “ที่ปรึกษาพรรคประชาชนด้านกฎหมาย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน
- “เท้ง” พร้อมนำข้อเสนอแบบรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากสแกมเมอร์
- ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง MOA “อนุทิน-เท้ง” ไม่ล้มล้างการปกครอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก
29 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน
6 ชั่วโมง ที่แล้ว