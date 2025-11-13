ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน
ศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก “นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” อดีต สว.ตัวตึง 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีนำมวลชนบุกรุกวัดบางคลาน และขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสเมื่อปี 2561
13 พฤศจิกายน 2568 ที่จังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดพิจิตรได้ขึ้นบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน ยื่นฟ้อง นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) การฟ้องร้องสืบเนื่องจากเหตุนายกิตติศักดิ์นำมวลชนบุกเข้าปิดกุฏิและขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสออกจากวัดบางคลาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุกนายกิตติศักดิ์ 6 เดือน ปรับ 16,500 บาท แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และคุมความประพฤติ 1 ปี ก่อนที่นายกิตติศักดิ์จะยื่นอุทธรณ์สู้คดี
วันนี้ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ โดยตัดสินให้นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ มีโทษจำคุก 9 เดือน และ ไม่รอลงอาญา ในหลายข้อหา ได้แก่ ฐานบุกรุกโดยร่วมกระทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ฐานร่วมกันเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่น และฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพิจิตรได้ควบคุมตัวนายกิตติศักดิ์ทันที เพื่อเตรียมส่งตัวเข้าเรือนจำ อย่างไรก็ตาม การยื่นขออนุญาตประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกายังคงเป็นสิทธิ์ของจำเลย แต่จะได้รับอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลต่อไป
นอกจากคดีบุกรุกวัดบางคลานแล้ว นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ยังมีคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีคือ คดีจ้างวานชายชุดดำ 21 คน บุกทำร้ายร่างกายพระสงฆ์ ไวยาวัจกร และคนงานภายในวัด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างชั้นอัยการจังหวัดพิจิตรพิจารณาการส่งฟ้องศาล
สำหรับกลุ่มชายชุดดำจำนวน 21 คนนั้น ศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกไปแล้วคนละ 18 เดือน คุมประพฤติ 2 ปี และให้รอลงอาญา 4 ปี ส่วนคดีของนายกิตติศักดิ์มีความล่าช้ากว่า เพราะนายกิตติศักดิ์อาศัยเอกสิทธิ์คุ้มครองการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในขณะนั้น
