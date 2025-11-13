ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:03 น.
58
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก "อดีต สว.กิตติศักดิ์" 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาจำคุก “นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” อดีต สว.ตัวตึง 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีนำมวลชนบุกรุกวัดบางคลาน และขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสเมื่อปี 2561

13 พฤศจิกายน 2568 ที่จังหวัดพิจิตร ศาลจังหวัดพิจิตรได้ขึ้นบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน ยื่นฟ้อง นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) การฟ้องร้องสืบเนื่องจากเหตุนายกิตติศักดิ์นำมวลชนบุกเข้าปิดกุฏิและขับไล่รักษาการเจ้าอาวาสออกจากวัดบางคลาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นเคยพิพากษาจำคุกนายกิตติศักดิ์ 6 เดือน ปรับ 16,500 บาท แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี และคุมความประพฤติ 1 ปี ก่อนที่นายกิตติศักดิ์จะยื่นอุทธรณ์สู้คดี

วันนี้ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษากลับ โดยตัดสินให้นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ มีโทษจำคุก 9 เดือน และ ไม่รอลงอาญา ในหลายข้อหา ได้แก่ ฐานบุกรุกโดยร่วมกระทำผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ฐานร่วมกันเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่น และฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท

ทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพิจิตรได้ควบคุมตัวนายกิตติศักดิ์ทันที เพื่อเตรียมส่งตัวเข้าเรือนจำ อย่างไรก็ตาม การยื่นขออนุญาตประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นฎีกายังคงเป็นสิทธิ์ของจำเลย แต่จะได้รับอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลต่อไป

นอกจากคดีบุกรุกวัดบางคลานแล้ว นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ยังมีคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีคือ คดีจ้างวานชายชุดดำ 21 คน บุกทำร้ายร่างกายพระสงฆ์ ไวยาวัจกร และคนงานภายในวัด เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างชั้นอัยการจังหวัดพิจิตรพิจารณาการส่งฟ้องศาล

สำหรับกลุ่มชายชุดดำจำนวน 21 คนนั้น ศาลได้มีคำพิพากษาจำคุกไปแล้วคนละ 18 เดือน คุมประพฤติ 2 ปี และให้รอลงอาญา 4 ปี ส่วนคดีของนายกิตติศักดิ์มีความล่าช้ากว่า เพราะนายกิตติศักดิ์อาศัยเอกสิทธิ์คุ้มครองการเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในขณะนั้น

อ่านข่าวทีเกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

39 วินาที ที่แล้ว
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ เศรษฐกิจ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

10 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก &quot;อดีต สว.กิตติศักดิ์&quot; 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกวัดบางคลาน ข่าว

ด่วน! ศาลอาญา สั่งจำคุก “อดีต สว.กิตติศักดิ์” 9 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกปิดวัดบางคลาน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แฟ้มประวัติ สันธนะ ประยูรรัตน์ จาก ตร.สันติบาล สู่การถูกจับคดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

23 นาที ที่แล้ว
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี ข่าวต่างประเทศ

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

27 นาที ที่แล้ว
พล ต อ กรไชย คล้ายคลึง ข่าว

รองผบ.ตร.ปัดของขึ้น เดือดนักข่าว! พาดหัวแรง ปมโจ๊กแฉลากไส้ส่วยเว็บพนัน

43 นาที ที่แล้ว
ด่วน &quot;สันธนะ ประยูรรัตน์&quot; ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่ ข่าว

ด่วน “สันธนะ ประยูรรัตน์” ถูกจับคาโรงแรมหรู กลางกรุง คุมตัวสอบสวน คดีอุ้มรีดค่าไถ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ ข่าว

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แหม่ม ปานามา นักร้องหญิง แจ้งข่าว น้องฟักทองเสียชีวิต บันเทิง

แหม่ม ปานามา โพสต์ช็อก ลูกชายดับสลด แม่ใจสลาย สาเหตุเสียชีวิต 1 ในล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังสิมันต์โรม ปลดธรรมนัส ข่าวการเมือง

โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ “ปลดธรรมนัส” ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พิมพ์วิไล&quot; รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ &quot;บิ๊กตำรวจ&quot; จริงตามลิสต์ &quot;บิ๊กโจ๊ก&quot; ข่าว

“พิมพ์วิไล” รับสิ้น โอนส่วยเว็บพนันให้ “บิ๊กตำรวจ” จริงตามลิสต์ “บิ๊กโจ๊ก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจที่มารายการโหนกระแส เคยขาดทุนหนัก 2 ปี พร้อมฝากถึงนักข่าวที่ด่า บันเทิง

ใครกัน? หนุ่ม กรรชัย ฟาดนักข่าวด่าไม่เลิก ‘ผิดหน้าที่สื่อ’ สวนแรง มนุษย์ยังเป็นไม่ได้เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กโจ๊กแฉ ข่าวอาชญากรรม

บิ๊กโจ๊ก แฉส่วยเว็บพนัน ไล่ชื่อตร.รับโอนเงิน “พิมพ์วิไล” ยาวเป็นหางว่าว!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เคลียร์ความเชื่อ &quot;ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว&quot; ยันระบบย่อยอาหารปรับตัวได้สบาย การดื่มน้ำช่วยขนส่งอาหาร ไม่ได้ทำให้กรดจางจนย่อยไม่ได้ ข่าว

อ.เจษฎา หักล้างความเชื่อ “ห้ามกินน้ำหลังกินข้าว” ชี้ ไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สากล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรแถลงเดือด ประณามไทย &quot;ป่าเถื่อน&quot; อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3 ข่าวต่างประเทศ

เขมรแถลงเดือด ประณามไทย “ป่าเถื่อน” อ้างโจมตีหมู่บ้านเปรยจัน ดับ 1 เจ็บ 3

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย ข่าว

ตำรวจสระแก้ว 200 นาย เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน หนุนทัพพิทักษ์อธิปไตย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม ข่าวอาชญากรรม

เปิดทรัพย์สิน ทิดอลงกต เงินบุญญาติโยม 7 หมื่นล้าน ซื้อที่ดิน 7 พันไร่ รถหรู แบรนด์เนม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง ข่าวการเมือง

หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก เชฟคนดัง Tiktok โดนตำรวจยิงตาย เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน 9 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก บันเทิงเกาหลี

ช็อก! อดีตนักร้องวงดัง ถูกส่งตัวไปอัยการ ก่อเหตุสะกดรอยอดีตแฟนสาว หลังบอกเลิก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก &quot;ก๊ก อาน&quot; สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่ ข่าว

มท.สั่งถอนสัญชาติ 3 ลูก “ก๊ก อาน” สว.เขมร พบแอบอ้าง ชื่อคนไทยเป็นพ่อแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 บันเทิง

แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เดินเกมเร็ว ยื่นคำร้องเร่งด่วน กล่าวหาไทย โจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพลเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อชุมชนในสิงห์บุรี ข่าว

ด่วน! เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำแตะ 100% แล้ว สิงห์บุรี เดือดร้อนกว่า 1.6 หมื่นคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 15:56 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:03 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟิลเลอร์

รวมเรื่อง “ฟิลเลอร์” ก่อนตัดสินใจฉีดครั้งแรกให้สวย ปลอดภัย คุ้มค่า

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก ตราสารหนี้ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

ฝากเงินกินดอก ไม่ทันเงินเฟ้อ เปิดโลก “ตราสารหนี้” ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากเสี่ยงเยอะ

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ &quot;ซูนึง&quot;กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

วันชี้ชะตา! นักเรียนเกาหลีใต้ เข้าสอบ “ซูนึง”กว่า 5.5 แสนคน สูงสุดในรอบ 7 ปี

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
เปิดประวัติ &quot;พิมพ์วิไล&quot; อดีตพนักงานบัญชีโรงแรม สู่ บัญชีม้า คดี BNK MASTER ได้ค่าจ้าง 2 หมื่นบาท แต่กลายเป็นพยานสำคัญโยงเส้นเงินส่วย 34 สาย ถึงบิ๊กตำรวจ

ประวัติ พิมพ์วิไล ต้นทาง 34 เส้นเงินส่วย บัญชีม้า โยงพนันออนไลน์ เขย่าวงการสีกากี

เผยแพร่: 13 พฤศจิกายน 2568
Back to top button