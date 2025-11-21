ณวัฒน์ โพสต์ปริศนา ‘หมื่นล้านคำที่พูดไม่ออก’ หลัง วีนาพลาดมง 3 คว้ารอง 1 MU 2025

เกิดอะไรขึ้น? ณวัฒน์ โพสต์ระบายความในใจ ‘หมื่นล้านคำที่พูดไม่ออก’ หลัง ‘วีนา’ คว้ารอง 1 Miss Universe 2025 พ่ายสาวเม็กซิโก พลาดโอกาสครองมง 3 ในบ้านเกิด
ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพ สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศการลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายของแฟนนางงามทั่วโลก ผลการประกวดประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโกคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จ
ส่วน วีนา ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ แม้จะพลาดมงกุฎที่ 3 ไปอย่างน่าเสียดาย แต่เธอได้รับเสียงเชียร์และคำชื่นชมจากแฟน ๆ ทั่วโลก
ทันทีที่การประกาศผลจบลง บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล แม่ทัพใหญ่ผู้จัดการประกวด ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ ผ่านอินสตาแกรม nawat.tv แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกมากมายว่า “หมื่นล้านคำที่พูดไม่ออก” และ “ทำดีที่สุดเต็มความสามารถแล้วนะครับ” ข้อความดังกล่าวสร้างความสงสัยและตีความไปต่าง ๆ นานาในหมู่แฟนนางงามว่าสื่อถึงความเสียดาย ความกดดัน หรือความรู้สึกใดที่อยู่เบื้องหลังการจัดการประกวดครั้งประวัติศาสตร์นี้
ก่อนหน้าการประกวดรอบตัดสิน ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้โพสต็ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่งกำลังใจถึง วีนา ปวีนา โพสต์ภาพของตัวแทนสาวไทย พร้อมแคปชั่นว่า “เวทีนี้สร้างมาเพื่อวีณาขอให้มั่นใจในทุกย่างก้าวที่เดิน”
สำหรับผลการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ฟาติมา บอช จากเม็กซิโกคว้าอันดับ 1 ไปครอง ส่วนรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ วีนา ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนสาวงามจาก ประเทศไทย ต่อมา รองอันดับ 2 คือ เอสเตฟานิ อาบาซาลิ ตัวแทนจากประเทศเวเนซุเอลา รองอันดับ 3 คือ อาห์ติซา มานาโล สาวงามจากฟิลิปปินส์ ปิดท้ายด้วย โอลิเวีย ยาเซ ตัวแทนจากโกตดิวัวร์ คว้าตำแหน่งรองอันดับ 4
อย่างไรก็ตาม คนไทยต่างร่วมส่งกำลังใจให้ วีนา ปวีนา และทีมงานทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
