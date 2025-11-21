ไม่พลิกโผ วีนา ปวีนา เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ลุ้นตอบคำถามชิงมง MU 2025
เปิดรายชื่อสาวงาม 5 คนสุดท้าย ผ่านเข้าสู่รอบตอบคำถาม Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ลุ้นเป็นผู้ครองมงกุฎนางงามจักรวาล มิสยูนิเวิร์ส 2025 คนที่ 74
การประกวด Miss Universe 2025 เดินทางมาถึงหนึ่งในช่วงไฮไลต์ที่ทั่วโลกจับตามอง นั่นคือ รอบชุดราตรี ของผู้เข้าประกวด 12 คนสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่เพียงการอวดโฉมความงามผ่านชุดอันงดงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนตัวตน จริต ความมั่นใจ และภาพลักษณ์ระดับจักรวาล ของผู้เข้าประกวดแต่ละคนอย่างเต็มรูปแบบ
รอบชุดราตรีถือเป็นหนึ่งในคะแนนสำคัญที่กรรมการใช้พิจารณา เพื่อตัดสินว่าใครจะไปต่อสู่รอบ Top 5 หรือรอบ 5 คนสุดท้าย ของการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ผู้เข้าประกวดต้องแสดงให้เห็นถึงความสง่างาม ความเป็นมืออาชีพ และการควบคุมเวทีอย่างมีพลัง ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจหรือทำให้คะแนนสะดุดได้ในพริบตา
การเดินรอบชุดราตรี 12 คนสุดท้ายจึงไม่ใช่แค่ความงามภายนอก แต่เป็นบทพิสูจน์ความพร้อม ความมั่นใจ และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง Miss Universe 2025 อย่างแท้จริง และสาวงามผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ในการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ได้แก่
รายชื่อ 5 คนสุดท้าย เข้าสู่รอบตอบคำถาม
- ไทย
- ฟิลิปปินส์
- เวเนซูเอรา
- เม็กซิโก
- โกตดิวัวร์
