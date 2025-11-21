คำตอบ วีนา ปวีนา Miss Universe 2025 ชิงมง 3 จุดไฟบันดาลใจผู้หญิงทั่วโลก
การประกวด Miss Universe 2025 เข้าสู่ช่วงดุเดือดที่สุด เมื่อสาวงาม 5 คนสุดท้ายต้องตอบคำถามทั้งหมด 2 รอบ เพื่อทดสอบไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองต่อประเด็นสำคัญของโลก สาวงามแต่ละคนต้องตอบอย่างรวดเร็วชัดเจน และแสดงตัวตนให้กรรมการและผู้ชมประทับใจ
คำตอบของทั้ง 5 คน เต็มไปด้วยไหวพริบและความมั่นใจ แต่ละคำตอบสะท้อนทั้งความรอบรู้ และเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้เข้าประกวด ทำให้แฟน ๆ ต่างลุ้นว่าใครจะคว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ไปครอง สำหรับคำตอบของ วีนา ปวีนา คือ
วีนา รอบตอบคำถามจากคณะกรรมการ
คำถามจากคณะกรรมการ Louie Heredia “หากคุณชนะการประกวด Miss Universe และได้รับโอกาสให้ขึ้นพูดต่อหน้าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations Assembly) คุณจะพูดถึงปัญหาระดับโลกเรื่องใด และทำไมคุณถึงเลือกเรื่องนั้น?”
วีนา ปวีนา MUT 2025 “ก่อนอื่นเลย สวัสดีค่ะ Hello, Hola… หากฉันได้รับโอกาสให้พูดต่อหน้าสหประชาชาติเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉันจะเลือกพูดเรื่อง ความเท่าเทียมของผู้หญิง (Women Equality) ค่ะ
เพราะฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนสมควรได้รับความเคารพ ความเมตตาเอื้ออารี และความเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกับเพศอื่น ๆ พวกเราสมควรได้รับความเคารพที่เหมือนกันทั้งในที่ทำงานและที่บ้านค่ะ
และฉันขอสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนกล้าที่จะพูดเพื่อตัวของคุณเอง เปล่งเสียงของคุณออกมาเพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิงค่ะ ขอบคุณค่ะ”
วีนา ปวีนา ตอบคำถาม รอบ Final Question
พิธีกร ถามว่า “หากคุณชนะตำแหน่ง Miss Universe ในค่ำคืนนี้ คุณจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้อย่างไร?”
คำตอบของ วีนา ปวีนา รอบ Final Question คือ “ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรือความล้มเหลว ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามในชีวิต… เราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอค่ะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณล้มลงอย่างไร แต่อยู่ที่ว่าคุณลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้อย่างไร
ฉันขอสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนเป็นฮีโร่ (SHERO) ของตัวคุณเอง จงจุดประกายแสงสว่างในตัวคุณ และส่งต่อแสงสว่างนั้นให้กับผู้อื่น
และหากพวกเราร่วมมือกัน ช่วยเหลือและผลักดันซึ่งกันและกัน โลกใบนี้จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นมากค่ะ และฉันขอให้ทุกคนอย่าเกรงกลัวสิ่งใด ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ ในฐานะว่าที่ Miss Universe คนต่อไปของคุณ และฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ”
