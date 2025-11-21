บันเทิง

คำตอบ วีนา ปวีนา Miss Universe 2025 ชิงมง 3 จุดไฟบันดาลใจผู้หญิงทั่วโลก

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 10:55 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 11:11 น.
คำตอบ วีนา ปวีนา รอบตอบคำถามชิงมงกุฎ Miss Universe 2025 จุดไฟและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงทั่วทุกมุมโลก

การประกวด Miss Universe 2025 เข้าสู่ช่วงดุเดือดที่สุด เมื่อสาวงาม 5 คนสุดท้ายต้องตอบคำถามทั้งหมด 2 รอบ เพื่อทดสอบไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองต่อประเด็นสำคัญของโลก สาวงามแต่ละคนต้องตอบอย่างรวดเร็วชัดเจน และแสดงตัวตนให้กรรมการและผู้ชมประทับใจ

คำตอบของทั้ง 5 คน เต็มไปด้วยไหวพริบและความมั่นใจ แต่ละคำตอบสะท้อนทั้งความรอบรู้ และเสน่ห์เฉพาะตัวของผู้เข้าประกวด ทำให้แฟน ๆ ต่างลุ้นว่าใครจะคว้ามงกุฎ Miss Universe 2025 ไปครอง สำหรับคำตอบของ วีนา ปวีนา คือ

วีนา รอบตอบคำถามจากคณะกรรมการ

คำถามจากคณะกรรมการ Louie Heredia “หากคุณชนะการประกวด Miss Universe และได้รับโอกาสให้ขึ้นพูดต่อหน้าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations Assembly) คุณจะพูดถึงปัญหาระดับโลกเรื่องใด และทำไมคุณถึงเลือกเรื่องนั้น?”

วีนา ปวีนา MUT 2025 “ก่อนอื่นเลย สวัสดีค่ะ Hello, Hola… หากฉันได้รับโอกาสให้พูดต่อหน้าสหประชาชาติเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ฉันจะเลือกพูดเรื่อง ความเท่าเทียมของผู้หญิง (Women Equality) ค่ะ

เพราะฉันเชื่อว่าพวกเราทุกคนสมควรได้รับความเคารพ ความเมตตาเอื้ออารี และความเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกับเพศอื่น ๆ พวกเราสมควรได้รับความเคารพที่เหมือนกันทั้งในที่ทำงานและที่บ้านค่ะ

และฉันขอสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนกล้าที่จะพูดเพื่อตัวของคุณเอง เปล่งเสียงของคุณออกมาเพื่อความเท่าเทียมของผู้หญิงค่ะ ขอบคุณค่ะ”

คำตอบ วีนา ปวีนา Miss Universe 2025 ชิงมง 3 จุดไฟบันดาลใจผู้หญิงทั่วโลก

วีนา ปวีนา ตอบคำถาม รอบ Final Question

พิธีกร ถามว่า “หากคุณชนะตำแหน่ง Miss Universe ในค่ำคืนนี้ คุณจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้อย่างไร?”

คำตอบของ วีนา ปวีนา รอบ Final Question คือ “ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก หรือความล้มเหลว ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามในชีวิต… เราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอค่ะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณล้มลงอย่างไร แต่อยู่ที่ว่าคุณลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้อย่างไร

ฉันขอสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนเป็นฮีโร่ (SHERO) ของตัวคุณเอง จงจุดประกายแสงสว่างในตัวคุณ และส่งต่อแสงสว่างนั้นให้กับผู้อื่น

และหากพวกเราร่วมมือกัน ช่วยเหลือและผลักดันซึ่งกันและกัน โลกใบนี้จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นมากค่ะ และฉันขอให้ทุกคนอย่าเกรงกลัวสิ่งใด ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ ในฐานะว่าที่ Miss Universe คนต่อไปของคุณ และฉันหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ”

คำตอบ วีนา ปวีนา Miss Universe 2025 ชิงมง 3 จุดไฟบันดาลใจผู้หญิงทั่วโลก-1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

