ข่าว
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-31 ม.ค.
โอกาสรับใช้ชาติ! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ตั้งแต่ 1 ธ.ค.-31 ม.ค. คุณสมบัติสำหรับพลเรือนอายุ 18-20 ปี
กองทัพอากาศ ประกาศสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.68 – 31 ม.ค.69
สมัครผ่านทาง www.atts.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น
คุณสมบัติ
– เพศชาย โสด
– ผู้สมัครประเภทพลเรือน อายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2549 – 2551)
– ผู้สมัครประเภททหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2545)
– สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6, กศน., ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6, กศน., ปวช. หรือเทียบเท่า ภาคเรียนสุดท้าย
สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม และระเบียบการรับสมัคร รอประกาศอย่างเป็นทางการที่ www.atts.ac.th
