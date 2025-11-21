บันเทิง

ที่มาชุดราตรี 'วีนา' รอบ 5 คนสุดท้าย งานปักสุดวิจิตร ผสานโครงสร้างไทยประยุกต์

เปิดที่มาชุดราตรีสีฟ้า วีนา รอบ 5 คนสุดท้าย

ส่องดีเทลชุดราตรี ‘วีนา ปวีนา’ สง่างามในชุดสีฟ้า ผลงาน Thee-Si Couture ผสานโครงสร้างชุดไทย งานปักสุดวิจิตร ถวายพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง พาไทยลุ้นมงกุฎในรอบตอบคำถาม

เดินทางมาถึงการประกวด Miss Universe 2025 เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่บีบหัวใจที่สุดในรอบชุดราตรี ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่คัดเลือกสาวงามเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้าย ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสง่างามและสะกดทุกสายตาบนเวทีเพื่อโกยคะแนนจากคณะกรรมการ

วินาทีที่คนไทยรอคอยก็มาถึง เมื่อ วีนา ปวีนา ซิงห์ ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เดินฝ่าด่านหินเข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้ายเพื่อไปชิงมงกุฎในรอบตอบคำถามได้สำเร็จ โดยตัวแทนทั้ง 5 ปรปปะเทศ ได้แก่ ไทย,ฟิลิปปินส์, เวเนซุเอลา, เม็กซิโก และ โกตดิวัวร์

ในรอบนี้ วีนา ปรากฏตัวอย่างเจิดจรัสในชุดราตรีสีฟ้าสว่างสดใส ขับผิวและส่งเสริมบุคลิกให้ดูสง่างามดุจนางพญา งานปักประดับระยิบระยับล้อไปกับแสงไฟบนเวที

วีนาเข้ารอบ 5 คน
ภาพจาก Facebook : Miss Universe Thailand

ล่าสุด Thee-Si Couture ห้องเสื้อชั้นนำผู้ออกแบบชุดนี้ ได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เบื้องหลังผลงานชิ้นเอกนี้ว่า ชุดนี้รังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เหนือกาลเวลา

ดีไซเนอร์นำโครงสร้างของชุดไทยมาประยุกต์ใช้ จับจีบผ้าช่วงไหล่ทิ้งตัวยาวคล้ายการห่มสไบ ผสมผสานกับงานปักคริสตัลและเลื่อมที่วิจิตรบรรจง สร้างลวดลายที่อ่อนช้อยแต่ทรงพลัง

ชุดราตรีชุดนี้จึงเปรียบเสมือนงานศิลปะที่เคลื่อนไหวได้ ซึ่ง วีนา ปวีนา ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดความงดงามและจิตวิญญาณของความเป็นไทยสู่สายตาจักรวาลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วีนาเข้ารอบ 5 คน-2
ภาพจาก Facebook : Miss Universe Thailand

เพจเฟซบุ๊ก Thee-Si Couture เปิดใจที่มาชุดราตรีสง่างามว่า “Miss Universe Thailand 2025 Wearing Thee-Si Couture for Miss Universe2025 Final competition

‘Legacy of the Eternal Queen’ Inspired by the silhouette of the Thai national dress, soon to be honored by UNESCO, its intricate structure and radiant crystals reflect the light of her benevolence — a light that never fades. Tonight, this walk is more than a presentation of beauty. It is a tribute — to the Queen Sirikit whose legacy forever illuminates the heart of our nation.

ชุดนี้รังสรรค์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เหนือกาลเวลา โครงสร้างของชุดได้แรงบันดาลใจจาก ‘ชุดไทย’

นี่คือการเดินที่ไม่ได้เพียงเพื่อประเทศชาติ แต่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระราชินีผู้เป็นนิรันดร์ — ผู้ที่ยังคงอยู่ในทุกแรงบันดาลใจแห่งความงามของแผ่นดินไทย”

ชุดราตรีวีนา
ภาพจาก Facebook : Thee-Si Couture
ชุดราตรีวีนา-2
ภาพจาก Facebook : Thee-Si Couture
ชุดราตรีวีนา-3
ภาพจาก Facebook : Thee-Si Couture

