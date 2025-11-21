ช็อกวงการ! ใบมิ้นต์ เลิก โก๊ะตี๋ บล็อกทุกช่องทาง ปิดฉากรักต่างวัย

ใบมิ้นต์ แฟนสาว โก๊ะตี๋ ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ตลกดังหลังคบหา 4 เดือน เผยสาเหตุสุดอึดอัดไม่มีพื้นที่ส่วนตัว ด้านฝ่ายชายไลฟ์สดระบายความเศร้าทั้งน้ำตา วอนสังคมอย่าซ้ำเติมคนล้ม
ข่าวช็อกวงการบันเทิงรับเช้ามืดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เมื่อความสัมพันธ์รักต่างวัยระหว่างตลกชื่อดัง โก๊ะตี๋ อารามบอย และแฟนสาวรุ่นน้องอย่าง ใบมิ้นต์ ต้องจบลงอย่างกะทันหัน รายงานจากผู้จัดการออนไลน์ระบุว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และเลือกที่จะบล็อกการติดต่อทุกช่องทาง เพื่อตัดปัญหาความรู้สึกอึดอัดใจที่สะสมมาตลอดระยะเวลาที่คบหากัน โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของฝ่ายชายที่ติดแฟนมากจนเกินพอดี ทำให้เธอสูญเสียพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิต
ใบมิ้นต์เปิดใจทั้งน้ำตา สาเหตุรักล่มเพราะอึดอัด
ใบมิ้นต์ได้ออกมาไลฟ์สดเล่าถึงเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ เธอเปิดเผยความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจว่าเธอเป็นคนเอ่ยปากขอเลิกเอง สาเหตุหลักไม่ใช่เรื่องมือที่สามหรือปัญหาร้ายแรงอื่นใด แต่เป็นความรู้สึกอึดอัดที่เกิดจากการที่โก๊ะตี๋ติดเธอมากเกินไป จนทำให้เธอไม่มีเวลาหายใจหายคอหรือมีพื้นที่ส่วนตัวเหลืออยู่เลย เธอมองเห็นภาพอนาคตว่าหากยังฝืนให้โอกาสกันต่อไป ปัญหาเดิมเหล่านี้ก็จะวนกลับมาสร้างความทุกข์ใจให้อีกครั้ง
ใบมินต์ เล่าต่อว่า เคยพยายามปรับจูนและให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้มาแล้ว แต่สุดท้ายก็พบว่าปัญหายังคงเดิม แม้เธอยืนยันว่ายังมีความรักให้ฝ่ายชายอยู่เต็มหัวใจ แต่หากต้องทนอยู่ในสภาพที่ปรับเข้าหากันไม่ได้ การกลับไปอยู่คนเดียวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับความสบายใจของตัวเอง ยอมรับว่าฝ่ายชายพยายามยื้อและขอโอกาสแก้ไขตัว แต่เธอตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะพอแค่นี้ จึงเลือกวิธีการบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเพื่อแสดงความชัดเจนและพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์
โก๊ะตี๋ไลฟ์สดสุดเศร้า วอนสังคมอย่าเหยียบย่ำ
ทางด้านโก๊ะตี๋ อารามบอย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านการไลฟ์สดด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหม่นหมอง ใบหน้าฉายแววความโศกเศร้าอย่างชัดเจนพร้อมกับเปิดเพลงอกหักคลอไประหว่างการพูดคุย
โก๊ะตี๋ พยายามสื่อสารกับแฟนคลับว่าเรื่องราวความรักเป็นเรื่องที่คนนอกอาจไม่เข้าใจความรู้สึกทั้งหมด ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เขาต้องแบกรับไว้เอง
ตลกชื่อดังยอมรับสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในขณะนี้ และเปิดใจว่าหากใครต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์หรือซ้ำเติมในช่วงเวลาที่เขาล้มลงก็สามารถทำได้เต็มที่ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาขอร้องคืออยากให้แฟนคลับทุกคนยังคงให้กำลังใจและสนับสนุนทั้งตัวเขาและอดีตแฟนสาวต่อไป พร้อมทิ้งท้ายด้วยแง่คิดว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ เรื่องราวของคนสองคนอาจมีมุมมองที่คนภายนอกมองเห็นไม่ครบถ้วน
ย้อนเส้นทางรักหวานฉ่ำก่อนจบลงด้วยน้ำตา
หากย้อนกลับไปดูเส้นทางความรักของทั้งคู่ ถือเป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้กับวงการบันเทิงได้ไม่น้อย โก๊ะตี๋เคยเปิดเผยว่าได้พบกับใบมิ้นต์ผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกในช่วงปลายปี 2567 โดยรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็น แม้อายุจะห่างกันถึง 24 ปี แต่ฝ่ายหญิงไม่เคยนำเรื่องอายุหรือหน้าตามาเป็นอุปสรรค ทำให้เขากล้าที่จะเดินหน้าสานสัมพันธ์จากพี่น้องจนพัฒนามาเป็นคนรู้ใจ ทั้งคู่มักจะใช้เวลาคุยโทรศัพท์กันยาวนานวันละหลายชั่วโมง ซึ่งใบมิ้นต์ได้เข้ามาเป็นกำลังใจสำคัญในช่วงที่เขาต้องเผชิญกับมรสุมชีวิต
ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2568 เมื่อสื่อหลายสำนักเริ่มนำเสนอข่าวการเปิดตัวแฟนใหม่อย่างเป็นทางการ มีภาพโมเมนต์หวานที่โก๊ะตี๋พาแฟนสาวไปพบกับแม่ของเขา ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติและจริงจังกับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมาก แต่หลังจากผ่านช่วงเวลาหวานชื่นไปได้เพียงไม่กี่เดือน ความรักที่ดูเหมือนจะไปได้สวยกลับต้องสะดุดลงด้วยเหตุผลเรื่องความใกล้ชิดที่มากเกินความพอดี
จากการประมวลข้อมูลบทสัมภาษณ์และข่าวที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นทำความรู้จักกันตั้งแต่ปลายปี 2567 ในฐานะคนรู้จักผ่านโลกออนไลน์ ก่อนจะพัฒนาความสัมพันธ์จนตกลงคบหากันอย่างจริงจังในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2568 และทำการเปิดตัวผ่านสื่ออย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายน จนกระทั่งมาถึงจุดแตกหักและเลิกรากันอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 รวมระยะเวลาที่คบหาดูใจกันในฐานะแฟนประมาณ 4 เดือน หรือราว 120 วัน ที่จบลงด้วยบทเรียนราคาแพงเรื่องการเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์
