วีนา ปวีนา เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ประชันชุดราตรี Miss Universe 2025
รายชื่อสาวงาม 12 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน ผ่านเข้ารอบชุดราตรี ประชันความสง่างาม สู่รอบ Top 5 ก่อนประกาศผลผู้ชนะ Miss Universe 2025
ไปกันต่อกับการประกวดรอบชุดว่ายน้ำของสาวงามผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ซึ่งแน่นอนว่าแฟนนางงามชาวไทยใจชื้นแล้ว เพราะ วีนา ปวีนา ตัวแทนสายสะพายประเทศไทย ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายไปอย่างง่ายดาย โดยเธอถูกเรียกเป็นลำดับที่ 4 เรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์กันเลยทีเดียว
ต่อไปจะถึงเวลาคัดเลือกสาวงามให้เหลือเพียง 12 คนสุดท้าย เพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่การประกวดรอบชุดราตรี ประกอบด้วย
รายชื่อ 12 คนสุดท้าย เข้าสู่รอบชุดราตรี มิสยูนิวเวิร์ส 2025
- ชิลี
- โคลอมเบีย
- คิวบา
- กัวเดอลุป
- เม็กซิโก
- ปัวโตริโก
- เวเนซูเอรา
- จีน
- ฟิลิปปินส์
- ไทย
- มอลตา
- โกตดิวัวร์
