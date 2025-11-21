บันเทิง

วีนา เข้ารอบ 30 คน Miss Universe 2025 ลุ้นต่อมง 3

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 08:43 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 09:40 น.
วีนา เข้ารอบ 30 คน Miss Universe 2025 ลุ้นต่อมง 3

เปิดรายชื่อสาวงาม 30 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน เข้าสู่การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ มุ่งหน้าต่อในรอบชุดราตรี ก่อนประกาศผลผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025

การประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน ในการประกวดรอบคัดเลือก 30 คนสุดท้าย เข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำ กติกาในปีนี้ คือ สาวงาม 29 คนที่โดดเด่นที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบทันที และอีก 1 คนสุดท้ายผู้ชมจะเป็นคนตัดสิน รวมรายชื่อ 30 คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าไปในรอบชุดว่ายน้ำ กับการประกวด Miss Universe Final Competition ครั้งที่ 74

รายชื่อสาวงามผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย

  1. อินเดีย
  2. กัวเดอลุป
  3. จีน
  4. ไทย
  5. โดมิกัน
  6. บราซิล
  7. รวันดา
  8. โกตดิวัวร์
  9. โคลัมเบีย
  10. เนเธอร์แลนด์
  11. คิวบา
  12. บังกลาเทศ
  13. ญี่ปุ่น
  14. ปัวโตริโก
  15. สหรัฐอเมริกา
  16. เม็กซิโก
  17. ฟิลิปปินส์
  18. ซิมบับเว
  19. คอสตาริกา
  20. มอลตา
  21. ชิลี
  22. แคนาดา
  23. ลาติน
  24. โครเอเชีย
  25. เวเนซูเอรา
  26. กัวเตมาลา
  27. ปาเลสไตน์
  28. มิการากัว
  29. ฝรั่งเศส
  30. ปารากวัย
เปิดรายชื่อ 30 คนสุดท้าย Miss Universe 2025 รอบตัดสิน เข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำ
ภาพจาก : FB สไปรท์ไงที่ไหล่กว้าง

อ้างอิงจาก : FB Miss Universe

