บันเทิง
วีนา เข้ารอบ 30 คน Miss Universe 2025 ลุ้นต่อมง 3
เปิดรายชื่อสาวงาม 30 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน เข้าสู่การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ มุ่งหน้าต่อในรอบชุดราตรี ก่อนประกาศผลผู้คว้ามงกุฎ Miss Universe 2025
การประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 รอบตัดสิน ในการประกวดรอบคัดเลือก 30 คนสุดท้าย เข้าสู่รอบชุดว่ายน้ำ กติกาในปีนี้ คือ สาวงาม 29 คนที่โดดเด่นที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบทันที และอีก 1 คนสุดท้ายผู้ชมจะเป็นคนตัดสิน รวมรายชื่อ 30 คนสุดท้ายที่จะได้ผ่านเข้าไปในรอบชุดว่ายน้ำ กับการประกวด Miss Universe Final Competition ครั้งที่ 74
รายชื่อสาวงามผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย
- อินเดีย
- กัวเดอลุป
- จีน
- ไทย
- โดมิกัน
- บราซิล
- รวันดา
- โกตดิวัวร์
- โคลัมเบีย
- เนเธอร์แลนด์
- คิวบา
- บังกลาเทศ
- ญี่ปุ่น
- ปัวโตริโก
- สหรัฐอเมริกา
- เม็กซิโก
- ฟิลิปปินส์
- ซิมบับเว
- คอสตาริกา
- มอลตา
- ชิลี
- แคนาดา
- ลาติน
- โครเอเชีย
- เวเนซูเอรา
- กัวเตมาลา
- ปาเลสไตน์
- มิการากัว
- ฝรั่งเศส
- ปารากวัย
