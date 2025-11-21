เปิดภาพช็อตต่อช็อต เครื่องยนต์เครื่องบิน UPS หลุด คร่า 14 ศพ
เปิดภาพช็อตต่อช็อต เครื่องยนต์เครื่องบิน UPS หลุด ก่อนตกใส่ร้านค้ารอบสนามบิน คร่า 14 ศพ เจ้าหน้าที่พบรอยร้าวจากการใช้งานมาก
จากกรณีเหตุโศกนาฎกรรม เครื่องบินขนส่งพัสดุตกหลังเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานนานาชาติหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา และชนเข้ากับอาคารร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ศพ โดยแบ่งเป็นพนักงานบนเครื่อง 3 ศพ และประชาชน 11 ศพ บาดเจ็บ 23 ราย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานว่า คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ NTSB ได้ออกมาเปิดภาพแบบเฟรมต่อเฟรม แสดงให้เหตุถึงเครื่องยนต์หลุดออกมา และชนกับลำตัวเครื่องบิน
โดยเครื่องบินสูงไม่เกิน 9.1 เมตรเหนือพื้นดิน บนพ้นรั้วรันเวย์ แต่ไม่พ้นกับโกดังเก็บพัสดุของ UPS และเกิดเป็นเหตุเศร้าในที่สุด
นอกจากนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า มีรอยร้าวจากการใช้งานสะสม และร่องรอยความเสียหายจากแรงกระแทก/แรงเกินกำลัง ที่บริเวณจุดยึดเครื่องยนต์บนปีกซ้ายของเครื่องบิน โดยเครื่องบินที่ประสบเหตุนั้นใช้งานมาแล้ว 92,992 ชั่วโมง และบินมาแล้ว 21,043 เที่ยว
อย่างไรก็ตามการสอบสวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ยังต้องสอบสวนข้อมูลในกล่องดำ ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนต่อไป
