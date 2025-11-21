ข่าว
“สส.ไอซ์” โพสต์เปิดรับบริจาคให้พรรคประชาชน พร้อมแท็ค “ไผ่ ลิกค์”
สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์เปิดรับบริจาคให้พรรคประชาชน พร้อมแท็ค ไผ่ ลิกค์ บอกมาช่วยทำตัวตลกๆให้หน่อย อยากได้เอนเกจ
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “คุณเองก็เป็นได้แบบ ไอซ์ รักชนก
เป็นนักตรวจสอบ ทุจริตคอรัปชั่น เป็นคนที่โอน 2 แสน บริจาคพรรคประชาชน
มีทั้งจ่ายครั้งเดียวและตัดบัตรรายเดือน จะรออะไรอีก แบบไหนเลือกเลย”
นอกจากนี้ยังได้แท็ค ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) ด้วยว่า “ไผ่ ลิกค์ ช่วยมาทำตัวตลกๆแบบที่ทำประจำในโพสนี้หน่อยค้า อยากได้เอนเกจ”
ซึ่งเจ้าตัวก็โผล่มาเขียนข้อความว่า “มันอาจเป็นความคิดของคุณและกลุ่มคุณก็ได้แต่ถ้าการตรวจสอบมันตลก ผมก็ดีใจนะ”
