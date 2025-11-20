บุ๋ม ปนัดดา เคาะ Top 3 มิสยูนิเวิร์ส 2025 วีนา ปวีนา ตัวแทนไทยติดโผเข้าชิง

บุ๋ม ปนัดดา เคาะแล้ว Top 3 Miss Universe 2025 ยก เวเนซุเอลา เต็งหนึ่ง พร้อมวิเคราะห์คู่แข่ง วีนา ปวีนา แบบช็อตต่อช็อต
วันพรุ่งนี้ 21 พฤศจิกายน 2568 แฟนนางงามทั่วโลกก็จะได้ทราบแล้วว่าสาวงามตัวแทนจากประเทศใดที่จะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียร ในการประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการประกวด แม้ว่าระหว่างเก็บตัวทำกิจกรรมจะเกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมากมาย แต่ The Show Must Go On ดำเนินการจัดการประกวดต่ออย่างราบรื่นจนถึงวันประกาศผลผู้ชนะ
งานนี้รุ่นพี่นางงามระดับตำนานอย่าง ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทยปี 2543 ผู้คร่ำหวอดในวงการมากว่า 25 ปี ก็ไม่พลาดที่จะออกมาวิเคราะห์เจาะลึกเหล่าสาวงาม พร้อมเคาะตัวเต็ง TOP 3 ในปีนี้ว่าจะมีใครกันบ้าง ผ่านทางไนน์เอ็นเตอร์เทน
บุ๋ม ปนัดดา เผยว่า ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ในปีนี้สวยประทับใจหลายประเทศ แต่ที่เข้าตาที่สุดขอยกให้ สเตฟานี อาเดรียนา อาบาซาลี นัสเซอร์ (Stephany Adriana Abasali Nasser) มิสยูนิเวิร์สเวเนซูเอลา ที่สวยครบเครื่องเหมือนนางฟ้าลอยมา แถมในทุก ๆ กิจกรรมและการประกวดที่ผ่านมาเธอก็ทำผลงานออกมาได้ดีทีเดียว ทั้งยังมีศักยภาพต่อยอดทางธุรกิจได้ แต่ต้องไปลุ้นหนักในรอบตอบคำถาม
ส่วนม้ามืดที่ไม่ควรมองข้ามคือ วาเนสซา ปุลการิน (Vanessa Pulgarin) ตัวแทนสาวงามจากประเทศโคลอมเบีย ที่รอบชุดว่ายน้ำทำคะแนนพุ่งกระฉูดด้วยหุ่นที่สับมาก รวมถึงมิสยูนิเวิร์สจีน และมิสยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์ ก็สวยไม่แพ้กัน ในขณะที่รางวัลชุดประจำชาติ บุ๋ม ปนัดดา เธอยกให้ชุดของตัวแทนสาวงามประเทศเมียนมา ที่มีความอลังการและสตอรี่ที่ชัดเจน
เคาะ Top 3 สายสะพายประเทศไทย ต้องมา!
เมื่อให้ฟันธง 3 คนสุดท้าย ในฐานะที่เป็นนางงามรุ่นพี่ บุ๋ม ปนัดดา เคาะ Top 3 ออกมาทั้งหมด 4 ประเทศ คือ เวเนซุเอลา ยืนหนึ่ง ส่วน ประเทศไทย (วีนา ปวีนา) ต้องติดโผเพื่อให้คนไทยเชียร์สนุก และตำแหน่งสุดท้ายต้องไปวัดกันระหว่าง โคลอมเบีย กับ ฟิลิปปินส์
ฝากถึง “วีนา” ไม่ต้องกดดัน
สุดท้าย รุ่นพี่นางงามได้ฝากข้อความให้กำลังใจ “วีนา ปวีนา ซิงค์” ตัวแทนสาวไทยในการประกวด MU 2025 ที่ทำผลงานได้ดีในทุกลุคว่า “ไม่ต้องหนักใจหรือกดดันเพิ่มเติม แค่ทำเหมือนเดิมอย่างที่ทำมาและตั้งใจทำให้เต็มที่ก็พอ” เพราะเชื่อว่าน้องได้รับฟังคำแนะนำและแบกรับความกดดันมามากพอแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด Miss Universe รอบตัดสิน ส่งแรงเชียร์ ‘วีนา’ ชิงมงกุฎจักรวาล
- อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที หามส่งรพ.ด่วน ณวัฒน์เผยสาเหตุ
อ้างอิงจาก : ไนน์เอ็นเตอร์เทน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: