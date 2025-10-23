ข่าวต่างประเทศ

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:30 น.
60
เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด

อาลัย ‘คิมเบอร์ มิลส์’ เชียร์ลีดเดอร์สาว วัย 18 ปี ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุ มือปืนพยายามจีบสาวในงานปาร์ตี้ แต่ถูกปฏิเสธ พี่สาวกล่าวคำลาสะเทือนใจ น้องอยากเป็นพยาบาล-ช่วยเหลือผู้คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อโรงพยาบาล UAB ในรัฐแอละแบมา เต็มไปด้วยผู้คนนับร้อยที่มายืนเรียงแถวในโถงทางเดิน เพื่อร่วมไว้อาลัยและให้เกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแก่ คิมเบอร์ มิลส์ (Kimber Mills) เชียร์ลีดเดอร์สาววัย 18 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิต ก่อนที่ร่างของเธอจะถูกเข็นเข้าสู่ห้องผ่าตัดเพื่อบริจาคอวัยวะ

มีการเผยแพร่ภาพบีบหัวใจขณะที่เตียงของคิมเบอร์รายล้อมไปด้วยตุ๊กตาและบุคคลอันเป็นที่รักถูกเข็นผ่าน ‘ทางเดินแห่งเกียรติยศ’ (Honor Walk) ที่มีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนยืนเรียงแถวส่งเธอ หลายคนในที่นั้นต่างหลั่งน้ำตาออกมา คิมเบอร์ถูกถอดเครื่องช่วยหายใจในเย็นวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่แพทย์ยืนยันว่าเธอมีภาวะสมองตายและเสียชีวิต เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สาหัสจากการถูกยิงที่ศีรษะและขา

แอชลีย์ มิลส์ (Ashley Mills) พี่สาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยกับ Daily Mail ว่า ครอบครัวรู้สึกขอบคุณที่การจากไปของคิมเบอร์ยังสามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้อื่นได้ เธอบริจาคหัวใจให้กับเด็กชายวัย 7 ขวบ ในรัฐโอไฮโอ นอกจากนี้ยังบริจาคปอดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก “เรารู้สึกขอบคุณที่เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อไป เธอรักทุกคน เรารู้สึกขอบคุณจริง ๆ ที่เธอได้สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของผู้คน” แอชลีย์กล่าว

คิมเบอร์ มิลส์ เชียร์ลีดเดอร์ วัย 18 ปี

เหตุการณ์สลดครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา คิมเบอร์เป็น 1 ใน 4 คนที่ถูกยิงในงานปาร์ตี้ ณ สถานที่ส่วนบุคคลที่กลุ่มวัยรุ่นในท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ ‘เดอะพิท’ (the pit) นายสตีเวน ไทเลอร์ ไวท์เฮด (Steven Tyler Whitehead) วัย 27 ปี ถูกจับกุมและตั้งข้อหาพยายามฆ่า 3 กระทง

ครอบครัวของคิมเบอร์ยืนยันว่าเธอไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน โดยพี่สาวของเธอกล่าวว่า ชนวนเหตุเกิดจากที่ผู้ก่อเหตุพยายามจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งในงานและพยายามยื่นของให้เธอ แต่อีกฝ่ายไม่ต้องการ มีการอ้างอิงว่าอาจเป็นการพยายามวางยาในเครื่องดื่ม

ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ไซลาส แมคเคย์ (Silas McCay) วัย 21 ปี เหยื่ออีกหนึ่งรายที่ถูกยิงถึง 10 นัด แต่รอดชีวิตมาได้ อาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นเดินได้แล้ว พี่ชายของไซลาสเปิดใจว่า “มันสะเทือนอารมณ์มาก ทันทีที่เตียงของเธอเลี้ยวตรงหัวมุม คนทั้งโถงทางเดินก็ร้องไห้ คุณบอกได้เลยว่าเธอเป็นที่รักของทุกคนจริง ๆ”

อย่างไรก็ดี ครอบครัวของคิมเบอร์ยังคงอยู่ในความโศกเศร้า พี่สาวของเธอกล่าวในงานไว้อาลัยว่า “เราไม่ควรจะต้องมาฝังน้องสาวคนเล็กของเรา…เธออยากเป็นพยาบาล อยากช่วยเหลือผู้คน และนั่นคือสิ่งที่เธอพยายามทำในคืนนั้น…แค่พยายามจะช่วย”

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

1 นาที ที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

31 นาที ที่แล้ว
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี บันเทิง

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม เลขเด็ด

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:30 น.
60
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button