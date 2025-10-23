สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล
อาลัย ‘คิมเบอร์ มิลส์’ เชียร์ลีดเดอร์สาว วัย 18 ปี ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุ มือปืนพยายามจีบสาวในงานปาร์ตี้ แต่ถูกปฏิเสธ พี่สาวกล่าวคำลาสะเทือนใจ น้องอยากเป็นพยาบาล-ช่วยเหลือผู้คน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจ เมื่อโรงพยาบาล UAB ในรัฐแอละแบมา เต็มไปด้วยผู้คนนับร้อยที่มายืนเรียงแถวในโถงทางเดิน เพื่อร่วมไว้อาลัยและให้เกียรติเป็นครั้งสุดท้ายแก่ คิมเบอร์ มิลส์ (Kimber Mills) เชียร์ลีดเดอร์สาววัย 18 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิต ก่อนที่ร่างของเธอจะถูกเข็นเข้าสู่ห้องผ่าตัดเพื่อบริจาคอวัยวะ
มีการเผยแพร่ภาพบีบหัวใจขณะที่เตียงของคิมเบอร์รายล้อมไปด้วยตุ๊กตาและบุคคลอันเป็นที่รักถูกเข็นผ่าน ‘ทางเดินแห่งเกียรติยศ’ (Honor Walk) ที่มีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนยืนเรียงแถวส่งเธอ หลายคนในที่นั้นต่างหลั่งน้ำตาออกมา คิมเบอร์ถูกถอดเครื่องช่วยหายใจในเย็นวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่แพทย์ยืนยันว่าเธอมีภาวะสมองตายและเสียชีวิต เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สาหัสจากการถูกยิงที่ศีรษะและขา
แอชลีย์ มิลส์ (Ashley Mills) พี่สาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยกับ Daily Mail ว่า ครอบครัวรู้สึกขอบคุณที่การจากไปของคิมเบอร์ยังสามารถสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้อื่นได้ เธอบริจาคหัวใจให้กับเด็กชายวัย 7 ขวบ ในรัฐโอไฮโอ นอกจากนี้ยังบริจาคปอดให้กับผู้หญิงคนหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก “เรารู้สึกขอบคุณที่เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อไป เธอรักทุกคน เรารู้สึกขอบคุณจริง ๆ ที่เธอได้สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของผู้คน” แอชลีย์กล่าว
เหตุการณ์สลดครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา คิมเบอร์เป็น 1 ใน 4 คนที่ถูกยิงในงานปาร์ตี้ ณ สถานที่ส่วนบุคคลที่กลุ่มวัยรุ่นในท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ ‘เดอะพิท’ (the pit) นายสตีเวน ไทเลอร์ ไวท์เฮด (Steven Tyler Whitehead) วัย 27 ปี ถูกจับกุมและตั้งข้อหาพยายามฆ่า 3 กระทง
ครอบครัวของคิมเบอร์ยืนยันว่าเธอไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน โดยพี่สาวของเธอกล่าวว่า ชนวนเหตุเกิดจากที่ผู้ก่อเหตุพยายามจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งในงานและพยายามยื่นของให้เธอ แต่อีกฝ่ายไม่ต้องการ มีการอ้างอิงว่าอาจเป็นการพยายามวางยาในเครื่องดื่ม
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ ไซลาส แมคเคย์ (Silas McCay) วัย 21 ปี เหยื่ออีกหนึ่งรายที่ถูกยิงถึง 10 นัด แต่รอดชีวิตมาได้ อาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นเดินได้แล้ว พี่ชายของไซลาสเปิดใจว่า “มันสะเทือนอารมณ์มาก ทันทีที่เตียงของเธอเลี้ยวตรงหัวมุม คนทั้งโถงทางเดินก็ร้องไห้ คุณบอกได้เลยว่าเธอเป็นที่รักของทุกคนจริง ๆ”
อย่างไรก็ดี ครอบครัวของคิมเบอร์ยังคงอยู่ในความโศกเศร้า พี่สาวของเธอกล่าวในงานไว้อาลัยว่า “เราไม่ควรจะต้องมาฝังน้องสาวคนเล็กของเรา…เธออยากเป็นพยาบาล อยากช่วยเหลือผู้คน และนั่นคือสิ่งที่เธอพยายามทำในคืนนั้น…แค่พยายามจะช่วย”
ข้อมูลจาก : dailymail
