เตือน 3 วันเกิด ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม หรือไฟ

เตือน 3 วันเกิด ระวังอุบัติเหตุจากของมีคม หรือไฟ

หมอดูเจาะดวง 3 วันเกิด (อังคาร, พุธ, เสาร์) ดวงชะตามีเกณฑ์บาดเจ็บไม่คาดฝัน เตือนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ระวังการใช้เครื่องมือแหลมคม อุบัติเหตุจากไฟ

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่บางครั้งดวงดาวก็โคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลให้บางคนต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติ

หมอดูได้ออกมาเตือนคนเกิด 3 วันนี้เป็นพิเศษ ว่าดวงชะตามีเกณฑ์เลือดตกยางออกหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่คาดฝัน โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับของมีคมและไฟต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันให้มาก

สำหรับ 3 วันเกิด ที่ต้องตั้งสติ อย่าประมาท ได้แก่

1. คนเกิดวันอังคาร

ตามหลักโหราศาสตร์ วันอังคารเป็นวันแข็ง มักเกี่ยวข้องกับความกล้า ความขยัน แต่ก็หมายถึงอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นกัน ช่วงนี้ชาววันอังคารมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ของมีคม เช่น มีดบาด กรรไกรทิ่มแทง หรือบาดเจ็บจากการทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือช่าง ต้องมีสติ ใจเย็น อย่ารีบร้อน

2. คนเกิดวันเสาร์

ชาววันเสาร์มักแบกรับภาระหลายอย่าง อาจมีความเหนื่อยล้าสะสม ช่วงนี้ดวงชะตามีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุจากความเผลอเรอ หรือความประมาท โดยเฉพาะเรื่องฟืนไฟ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องตรวจสอบให้ดี ระวังไฟช็อต ไฟลัดวงจร หรือการจุดธูปเทียนไหว้พระแล้วลืมดับ อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้

3. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

ชาววันพุธเป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว คล่องแคล่ว แต่ช่วงนี้อาจมีอาการซุ่มซ่าม หรือใจลอยง่ายเป็นพิเศษ ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจสร้างความเจ็บตัว เช่น ทำของตกใส่ โดนน้ำร้อนลวก หรือบาดเจ็บขณะทำอาหารในครัว การใช้ไฟ ใช้แก๊ส ต้องรอบคอบเป็นสองเท่า

คำแนะนำส่งท้าย

คำเตือนนี้มีไว้เพื่อให้ทั้ง 3 วันเกิด ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบการปิดแก๊ส ดับธูปเทียน ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย การใช้มีด หรืออุปกรณ์แหลมคมต้องมีสมาธิ หากเป็นไปได้ ลองหาเวลาไปทำบุญบริจาคโลหิต หรือบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแก้เคล็ด ผ่อนหนักให้เป็นเบา

