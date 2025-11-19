ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าร้อน สามีจีนแช่แข็งเมียด้วยไครออนิกส์ รอวันฟื้นคืนชีพ แต่ตัวเองไปมีรักครั้งใหม่

Photo of Bas Basเผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 15:06 น.
257

ประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์จีน เมื่อสามีลงทุนแช่ร่างของภรรยาที่เสียชีวิตด้วยเทคโนโลยีไครออนิกส์ รอวันฟื้นคืนชีพ แต่สุดท้ายตัวเองดันไปมีรักครั้งใหม่

กุ้ย จุนหมิน ชายชาวจีนวัย 57 ปี สามีของหญิงสาวคนแรกที่ถูกแช่แข็งด้วยเทคโนโลยีไครออนิกส์ (Cryogenically Frozen) ในประเทศจีน กำลังจุดชนวนการถกเถียงทางศีลธรรมในโลกออนไลน์ หลังจากเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ ในขณะที่ภรรยาของเขายังคงถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพแช่แข็ง

กุ้ย จุนหมิน ซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมกีฬา ตัดสินใจแช่แข็งภรรยาของเขา จ้าน เหวินเหลียน ในปี 2017 หลังจากแพทย์ระบุว่าเธอจะอยู่ได้เพียงไม่กี่เดือนจากโรคมะเร็งปอด โดยเขาเห็นว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียภรรยา ด้วยความหวังว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาได้หากมีการค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็งในอนาคต

จ้าน เหวินเหลียน วัย 48 ปี กลายเป็นบุคคลแรกของจีนที่ถูกเก็บรักษาด้วยไครออนิกส์ หลังกุ้ยทำสัญญากับสถาบัน Shandong Yinfeng Life Science Research Institute เป็นเวลา 30 ปี ในช่วงสองปีแรกหลังการทำไครออนิกส์ กุ้ยยืนกรานที่จะเป็นโสดอย่างมั่นคง

แต่ในปี 2020 เขาเกิดอาการเกาต์กำเริบอย่างรุนแรงในตอนเช้า และไม่สามารถเอื้อมมือถึงโทรศัพท์ได้ ทำให้เขานอนหมดหนทางอยู่สองวัน จนกระทั่งญาติบุกเข้ามาพบ “ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจริงๆ ตอนอยู่คนเดียว เราทำอะไรไม่ได้เลย คุณอาจตายที่บ้านโดยไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำ” เขากล่าว

ต่อมา เขาได้รับแนะนำให้รู้จักกับ หวัง ชุนเซี่ย คู่รักคนปัจจุบันผ่านเพื่อนร่วมกัน โดยหวังซึ่งทำงานเป็นตัวแทนขายประกัน เริ่มแรกมองกุ้ยเป็นเพียงลูกค้า แต่ต่อมาก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รัก

กุ้ยบรรยายว่าหวัง ชุนเซี่ย มีบุคลิกที่อ่อนโยนและเรียบง่าย คล้ายกับภรรยาของเขา โดยเธอให้การดูแลเขาอย่างเอาใจใส่ คอยชงชา เตือนให้ทานยา และดูแลเขาอย่างอดทน

ทว่า กุ้ยยอมรับว่าการเลือกอยู่กับหวังเป็นไปเพื่อ “ประโยชน์ใช้สอย (utilitarian)” โดยระบุว่า “ธอยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของผมเลย ผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อเธอ แต่มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เธอยังเข้ามาแทนที่ภรรยาของผมไม่ได้ ผมไม่สามารถลืมอดีตได้ แต่ผมก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไป”

กุ้ยรู้สึกว่าภูมิหลังและสถานะทางการเงินของหวัง ชุนเซี่ย ซึ่งมาจากชนบทและต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่เกรดเจ็ด แตกต่างจากเขาอย่างมาก (กุ้ยถือว่าตัวเองมีการเดินทาง, มีฐานะมั่นคง, และอยู่ในแวดวงสังคมที่น่านับถือ)

เรื่องราวของเขาจุดประกายการถกเถียงอย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะประเด็นด้านศีลธรรม กุ้ยยอมรับว่าเขากำลังเผชิญกับคำถามที่ลึกซึ้ง เช่น หากเขาแต่งงานกับหวัง จะถือเป็นการมีภรรยาหลายคนในอนาคตหรือไม่? และหากจ้านฟื้นคืนชีพ ทรัพย์สินของพวกเขาควรถูกจัดการอย่างไร?

แม้เขาจะยืนกรานว่าภรรยาคนแรกของเขาแทนที่ไม่ได้ แต่เขาก็ไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีหวังอีกต่อไป โดยเฉพาะหลังจากที่เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เขาเดินไม่มั่นคง และต้องให้หวังช่วยพาข้ามถนน

การกระทำของเขาให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างมากมายในโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “ตอนนี้เขากอดผู้หญิงคนหนึ่งไว้ในอ้อมแขน ขณะที่หวังจะได้รวมตัวกับอีกคนในอีก 30 ปี นี่มันอะไรกัน ความรักหลายรูปแบบทางอารมณ์ (Emotional Polygamy) หรือเปล่า?”

ส่วนอีกหนึ่งคนได้ตั้งข้อสงสัยว่า “กุ้ยอาจดูเหมือนทุ่มเท แต่จริงๆ แล้วนี่คือความห่างเหินทางอารมณ์ ความรักที่เขามีต่อจ้านเหมือนกับความหมกมุ่นในการแสดงเป็น ‘สามีที่โศกเศร้า’ ถ้าไม่รักจริงจัง ทำไมถึงเริ่มความสัมพันธ์ใหม่? ถ้าเริ่มแล้ว ทำไมไม่ดูแลคู่รักใหม่ด้วยความใส่ใจที่แท้จริง? การอุทิศตนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องสูงส่ง แต่มันเป็นความเห็นแก่ตัว”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

