อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที หามส่งรพ.ด่วน ณวัฒน์เผยสาเหตุ
นาทีระทึก มิสยูนิเวิร์สจาเมกา ก้าวพลาด-พลัดตกเวทีรอบพรีลิมฯ หามส่งโรงพยาบาลด่วน ล่าสุด ราอูล อัปเดตอาการปลอดภัยดี กระดูกไม่หัก บอสณวัฒน์คาดเหตุกดดันจนเกินไป
แฟนนางงามแห่ส่งกำลังใจ วานนี้ (19 พฤศจิกาบน 2568) เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันในรอบพรีลิมฯ Preliminary Competition ของเวที Miss Universe 2025 ขณะที่ กาเบรียล เฮนรี (Gabrielle Henry) มิสยูนิเวิร์สจาเมกา กำลังเดินอวดโฉมในชุดราตรีสีเหลืองทอง แต่จู่ ๆ เธอก็พลัดตกลงจากเวทีไปอย่างกะทันหัน ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของผู้ชม
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยเหลือและนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลทันที โดยมีเสียงเชียร์ให้กำลังใจดังกึกก้องฮอลล์
หลังเกิดเหตุ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาไลฟ์สดเพื่อคลายความกังวลของแฟน ๆ โดยระบุถึงสาเหตุและอาการเบื้องต้นว่า ปลอดภัยแล้ว มีบาดแผลเล็กน้อย โชคดีสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือน และไม่มีส่วนไหนหัก
“มิสยูนิเวิร์สจาเมกาโอเคนะครับ อยู่โรงพยาบาล มีแผลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมากครับ ตรงกรามมีแผลน่าจะต่างหูเกี่ยวแล้วก็เล็บที่เท้า ไม่รู้น้องลงไปได้ยังไงตกใจหมด เพราะว่าน้องอาจจะเบลอ ๆ วันนี้ ก่อนขึ้นรู้สึกเหมือนน้องสั่น ๆ เห็น AR บอกว่ากดดันมากเกินไป ไม่เป็นไร ๆ เขาผิดพลาดก็ส่งโรงพยาบาล ดีแล้วที่สมองไม่โดนอะไร ไม่มีส่วนไหนหัก ไม่มีใครอยากให้ตก แต่น้องก็อาจจะไม่ได้ระวัง น้องเหมือนมึน ๆ ตั้งแต่ก่อนออก AR ข้างหลังแจ้งให้ทราบอยู่แล้ว”
ขณะที่ ราอูล โรชา คานตู เจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว raulrocha777 อัปเดตข่าวดีให้แฟน ๆ ทราบหลังเดินทางไปเยี่ยมด้วยตัวเอง โชคดีมากที่ไม่มีกระดูกหัก ตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ดีที่ โดยมีครอบครัวคอยอยู่เคียงข้าง
“ผมอยากจะแจ้งให้ครอบครัว Miss Universe ที่เป็นห่วงสุขภาพของมิสยูนิเวิร์สจาเมกา ทราบว่า ณ เวลา 12:00 น. (เที่ยงคืน) ตามเวลาในกรุงเทพฯ ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่เธอเข้ารับการรักษา ผมได้อยู่ที่นั่นกับครอบครัวของเธอและตัวเธอเอง และโชคดีที่ ไม่มีกระดูกหักและเธออยู่ภายใต้การดูแลที่ดี
เธอจะยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าสังเกตอาการตลอดทั้งคืน และเราจะติดต่อกับครอบครัวของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสนับสนุนเธอ เราขอส่งคำอธิษฐานไปให้เธอหายป่วยโดยเร็ว”
ทางทีมงานและแฟนนางงามทั่วโลกต่างส่งคำอธิษฐานและกำลังใจให้มิสยูนิเวิร์สจาเมกาหายโดยเร็วและกลับมาเฉิดฉายบนเวทีได้อีกครั้งในรอบไฟนอล The 74th Miss Universe Final Show วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ที่จะถึงนี้
