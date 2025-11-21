ถ่ายทอดสด Miss Universe รอบตัดสิน ส่งแรงเชียร์ ‘วีนา’ ชิงมงกุฎจักรวาล
รู้ผลพร้อมกัน ถ่ายทอดสด Miss Universe 2025 รอบตัดสิน 21 พ.ย.นี้ ร่วมเชียร์ ‘วีนา ปวีนา’ คว้ามงกุฎที่ 3 ให้ประเทศไทย ชมสดผ่าน AIS PLAY และช่องทางออนไลน์
วินาทีที่แฟนนางงามทั้งประเทศรอคอยก็มาถึง หลังจากผ่านพ้นรอบพรีลิมมินารีและชุดประจำชาติที่อลังการสะกดสายตาชาวโลกไปเมื่อวันก่อน พรุ่งนี้ 21 พ.ย. 68 จะเป็นบทสรุปของการเฟ้นหาสตรีที่งดงามที่สุดในจักรวาลบนเวที Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ
ภายใต้คอนเซปต์สุดยิ่งใหญ่ The Grand Universe : The Power of Love. The Power of Thailand สะท้อนพลังแห่งความรักและศักยภาพของไทย เราจะได้รู้กันแล้วว่าสาวงามจากประเทศใดจะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงเกียรติในปีนี้ มาร่วมส่งพลังใจและเสียงเชียร์ให้ดังกระหึ่มไปถึง ‘วีนา ปวีนา ซิงห์’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 คว้ามงกุฎที่ 3 กลับมาให้คนไทยได้ชื่นชม
การประกวดรอบตัดสิน The 74th Miss Universe Final Show เริ่มตั้งแต่ 08.00 น. ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี และในเวลา 19.00 น. จะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง Coronation & Farewell Party
เช็ก 3 ช่องทางรับชมสด MU 2025 รอบตัดสิน คมชัดเหมือนเกาะขอบเวที
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่พลาดวินาทีประวัติศาสตร์ สามารถรับชมผ่านช่องทางของ AIS PLAY ได้ดังนี้
1. แอปพลิเคชัน : AIS PLAY (ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android)
2. เว็บไซต์ : https://aisplay.ais.co.th
3. กล่องทีวี : AIS PLAYBOX
สำหรับใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ด้วยตาตัวเองยังสามารถซื้อบัตรได้ที่ www.grandticket.com ราคาบัตรตั้งแต่ 3,500 – 50,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษที่นั่งราคาเพียง 2,500 บาท
งานนี้แฟน ๆ อย่าพลาดมาร่วมเป็นสักขีพยานในวินาทีประวัติศาสตร์และส่งวีนาสู่จักรวาลไปด้วยกัน!
