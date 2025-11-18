ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:48 น.
58

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยยอมรับว่าทำงานสแกมเมอร์ เพิ่งคุย 2 เดือนที่แล้ว บอกกับแม่ว่าสบายดี

จากกรณีที่เพจศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ภาคตะวันออก หรือ IMF โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งว่า นาย ศราวุธ สัตนาโค หรือ โตโต้ ถูกพบเสียชีวิตในปอยเปต พร้อมระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้น โดนซ้อมเอาเหล็กตี และเอาไฟชอร์ต ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ นายไพรัตน์ สุสิงห์ อายุ 47 ปี กำนัน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม น้าของนายศราวุธ เปิดเผยว่า นายศราวุธ เป็นลูกของพี่สาวตนคือนางสิริพันธ์ อายุ 52 ปี ทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ หลังพี่สาวทราบว่าลูกชายคนที่2 เสียชีวิตก็ได้โทรศัพท์มาสอบถามตน และเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก

ตนทราบข่าวจากนายเต้ อายุ 36 ปี เป็นพี่ชายนายศราวุธ ที่หลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ 30 คน ไปที่ จ.นครสวรรค์ บอกว่าน้องชายซึ่งอยู่ชั้น 6 หนีไม่ทัน จึงถูกซ้อมตีทรมาน ไฟฟ้าชอร์ต ก่อนที่จะประสานเพจต้นโพสต์ได้เดินทางไปที่สถานทูตกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ เพื่อประสานข้อมูลความคืบหน้า

ทั้งนี้ญาติยังไม่เห็นร่างของ นายศราวุธ ที่อ้างว่าถูกฝังดินหลังจากนายเต้หนีออกมาได้ จึงโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนที่ฝั่งปอยเปต หากเจอร่าง นายศราวุธ จะนำกลับมาที่ จ.สมุทรปราการ หรือ ที่ จ.นครพนม ต้องปรึกษาหารือผู้เป็นแม่และดูความสะดวกเสียก่อน

ก่อนหน้านี้ นายศราวุธ ปกติเป็นคนร่าเริง ทำงานติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ พูดเก่งทำงานเก่ง แต่ช่วงหลังเงียบเก็บตัว เพิ่งจะมารู้ 2 เดือนว่าไปทำงานที่ปอยเปต

ทั้งนี้หลานเคยติดต่อตนทางไลน์ แต่ใช้รูปหน้าคนอื่น บอกว่าทำงานเกี่ยวกับสแกมเมอร์ได้ไม่ถึง 1 ปี และยังเคยนำเงินดอลลาร์มาโชว์ให้ดูจำนวนมาก แต่ส่งมาให้แม่ที่เมืองไทยไม่ได้ ต้องแลกเป็นเงินไทยเสียก่อน จนมีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ จึงย้ายฐานมาอยู่ตรงข้าม จ.สระแก้ว แก๊งนี้จะไม่ให้ใช้โทรศัพท์ซึ่งติดต่อกันกับตนทางไลน์ โดยใช้รูปหน้าคนอื่นคุยกันล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว แต่ต้นเดือน พ.ย.68 ยังคุยกับแม่ของเขาทางไลน์อยู่ว่าสบายดี

นายไพรัตน์ กล่าวต่อว่า นายศราวุธ เคยเป็นทหารเกณฑ์ ที่ จ.อุดรธานี แต่หนีทหาร ก่อนกลับมาบ้านที่ ต.อาจสามารถเมื่อปี 2561 เคยก่อเหตุชิงทองที่ร้านทองแห่งหนึ่ง จ.นครพนม อ้างว่าติดหนี้กู้เงินแก๊งหมวกกันน็อก ติดคุกนาน 3 ปีก่อนออกมา และติดยา กระทั่งมารู้จากนายเต้ที่หนีออกมาได้ 2 วันว่า นายศราวุธ หลานชายเสียชีวิตแล้ว







