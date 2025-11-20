สัมภาษณ์สุดพิเศษ “บิลาล เอล คานนูส” แข้งดาวรุ่งโมร็อกโก สู่ก้าวแรกในบุนเดสลีกากับสตุ๊ตการ์ท
เปิดบทสัมภาษณ์สุดพิเศษ บิลาล เอล คานนูส (Bilal El Khannouss) แข้งดาวรุ่งจากสตุ๊ตการ์ท ที่พร้อมเล่าประสบการณ์ในบุนเดสลีกาความประทับใจแรกในเยอรมนี ไปจนถึงประสบการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกกับทีมชาติโมร็อกโก นอกจากนี้ยังเล่าถึงช่วงเวลาในวัยเยาว์ รวมถึงเป้าหมายในอนาคตทั้งในบุนเดสลีกาและระดับนานาชาติ
Q: บิลาลยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี และยินดีต้อนรับสู่บุนเดสลีกา คุณลงเล่นในบุนเดสลีกามากกว่า 10 นัดแล้ว ความประทับใจของคุณเป็นอย่างไร และรู้สึกอย่างไรที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบุนเดสลีกา?
A: ผมมีความสุขมากที่ได้มาเล่นในบุนเดสลีกา เพราะผมยังอายุน้อย และผมคิดว่านี่เป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดสำหรับนักฟุตบอลรุ่นเยาว์อย่างผม บุนเดสลีกาเป็นลีกที่เปิดกว้าง มีพื้นที่ให้เล่นเยอะ ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้เล่นแนวรุก เพราะเราต้องการพื้นที่เหล่านี้เพื่อโชว์ฟอร์มเต็มที่และดึงศักยภาพของเราออกมาให้ได้มากที่สุด ผมคิดว่านี่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากสำหรับผม
Q: คุณประเมินผลงานของตัวเองในช่วง 10 นัดแรกอย่างไร? ถือว่าประสบความสำเร็จไหม? แล้วมีส่วนไหนที่คุณคิดว่ายังต้องปรับปรุง?
A: ส่วนตัวผมคิดว่าผมเริ่มต้นได้ดีนะ แน่นอนว่าผมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนา แต่ผมก็รู้สึกว่าผมปรับตัวได้ดีทั้งกับการแข่งขัน ประเทศ ผู้คน และสโมสร ผมมีความสุขมาก และอย่างที่ผมบอก เราทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อทำให้ทีมเราสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ เป้าหมายของเราคือการจบฤดูกาลในอันดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
Q: คุณช่วยเล่าความรู้สึกในช่วงที่คุณทำประตูแรกในบุนเดสลีกาได้ไหม? ตอนที่แฟนบอลฉลองและส่งเสียงเชียร์เป็นอย่างไรบ้าง?
A: มันเป็นช่วงเวลาที่สุดยอดมากครับ ประตูแรกของผมเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับ St. Pauli ซึ่งมันเป็นเกมในบ้านนัดแรกของผมด้วย ตอนที่ได้ยินเสียงแฟนบอลเฮหลังจากที่ผมยิงเข้าไป ผมรู้สึกภูมิใจมาก เพราะในวันนั้นครอบครัวผมก็มาดูด้วยในสนาม ผมหวังว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้อีกหลายๆ ครั้งในอนาคต
Q: พูดถึง RSC Anderlecht หน่อย คุณรู้สึกอย่างไรตอนเริ่มต้นเล่นที่นั่น? มันพิเศษแค่ไหน?
A: ตอนที่ผมมาถึง Anderlecht ผมรู้เลยว่านี่คือสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม ตอนนั้นทีมชุดใหญ่ของพวกเขาได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกทุกฤดูกาล และพวกเขามีนักเตะที่เก่งมากๆ ทีมเยาวชนของเราก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในยุโรปด้วย เวลาเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆ อย่างเจอกับบาร์เซโลนา (Barcelona), มาดริด (Real Madrid) หรือเชลซี (Chelsea) เรามั่นใจว่าเราสู้ได้เต็มที่ เพราะเราเป็น Anderlecht และเราสามารถชนะได้ทุกทีม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาจมีบางอย่างไม่เหมือนเดิม แต่ในอดีตทีมเยาวชนของ Anderlecht นั้นน่าทึ่งมาก และเมื่อมองย้อนกลับไปดูนักเตะที่ก้าวขึ้นมาเป็นมืออาชีพจากสโมสรนี้ มันน่าประทับใจจริงๆ ผมหวังว่าสโมสรจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในอนาคต
Q: ทำไมคุณถึงตัดสินใจย้ายไป Genk?
A: ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะย้ายออกไปรับโอกาสใหม่ๆ เพราะมันยากสำหรับผมที่จะตัดสินใจออกจาก Anderlecht ผมอยู่ที่นั่นมา 10 ปี บ้านผมก็อยู่ห่างจากสนามซ้อมแค่ 10 นาที ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบสำหรับผมจริงๆ แต่เมื่อผมไม่รู้สึกถึงความมั่นใจจากสโมสรอีกต่อไป เหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้มอบความมั่นใจให้ผมเหมือนอย่างที่เคยมอบให้ ผมมองหาความท้าทายใหม่ และ Genk คือสโมสรที่ให้โอกาสและความท้าทายที่ดีที่สุดสำหรับผมในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยียม และการตัดสินใจนั้นถูกต้อง เพราะหลังจากสองสามปี ผมก็ได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่
Q: การได้เล่นให้ทีมชาติโมร็อกโกสำคัญกับคุณแค่ไหน? คุณได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกหลังจากเพิ่งเล่นให้ทีมเยาวชนเพียงปีเดียว นี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยใช่ไหม?
A: แน่นอนครับ ผมเคยเล่นให้ทีมเยาวชนของเบลเยียมมาก่อน แต่หัวใจของผมบอกตั้งแต่อายุ 17 ว่าผมต้องเล่นให้โมร็อกโก เพราะนั่นคือประเทศของผม ผมทำตามหัวใจตัวเอง และสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือการเป็นคนโมร็อกโก ดังนั้นการเลือกเล่นให้โมร็อกโกจึงเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก และผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติ
Q: การพาทีมโมร็อกโกจบอันดับสี่ในฟุตบอลโลกมีความหมายกับคุณและเพื่อนร่วมทีมแค่ไหน?
A: สำคัญมากครับ มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม นี่คือการติดทีมชาตินัดแรกของผม และอย่างที่ผมบอก ถ้าความสุขเดียวที่บางคนมีคือการได้เห็นทีมชาติโมร็อกโกชนะและประสบความสำเร็จ นั่นก็เพียงพอแล้ว โมร็อกโกเป็นประเทศที่สวยงามและน่าอยู่ แต่ก็ยังมี
คนที่ลำบากเหมือนในทุกที่ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมอบความสุขให้พวกเขาผ่านฟุตบอลได้ มันทำให้เราภูมิใจและมีความสุขมาก เพราะเราสามารถช่วยให้พวกเขาลืมปัญหาไปได้บ้าง
Q: เป้าหมายและความฝันของคุณในวงการฟุตบอล และในบุนเดสลีกาคืออะไร?
A: ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือการได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติโมร็อกโก ผมอยากเห็นโมร็อกโกเป็นแชมป์โลก แต่ก่อนหน้านั้น เป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์ AFCON ที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ในโมร็อกโก สำหรับในบุนเดสลีกา ผมอยากจบฤดูกาลด้วยอันดับที่ดีที่สุดกับ VfB Stuttgart และคว้าแชมป์รายการใหญ่ เพราะสุดท้ายแล้ว เราเล่นฟุตบอลเพื่อคว้าแชมป์ และผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้แชมป์บอลถ้วยหรือบุนเดสลีกากับ Stuttgart
