สยอง! หนุ่มไทย แชร์อุทาหรณ์ “แมลงวันมะม่วง” ไชผิวหนัง ฝังตัวอ่อนจนต้องผ่าออก

เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 11:34 น.
หนุ่มไทยแชร์อุทาหรณ์ถูก “แมลงวันมะม่วง” (Mango Fly) วางไข่ใส่เสื้อผ้าขณะเที่ยวแทนซาเนีย ตัวอ่อนไชเข้าผิวหนังจนต้องผ่าตัดออก

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์เรื่องราวจากหนุ่มรายหนึ่ง ที่ได้ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ถูกแมลงวันมะม่วง (Mango Fly) เล่นงานขณะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเจ้าของเรื่องเล่าว่า

“พอดีผมอยากมาแชร์ประสบการณ์ครับ ผมโดนมาเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ผมโดนแมลง Tumbu Fly หรือ Mango Fly ครับ แรกๆ ผมเข้าใจว่ามันเป็นหัวสิว พอปล่อยทิ้งไว้มันเริ่มลามจนเป็นหนอง ผมก็เลยเริ่มสังเกตขาตัวเองที่นี้ผมเห็นมันขยับได้ ผมรีบไปหาหมอเลยครับ หมอนัดมาผ่าออกโดยเอามีดเปิดปาดแผล แล้วเอาที่คีบ คีบออกครับ เหตุเกิดตอนเขาไปที่ประเทศแทนซาเนียแอฟริกาตะวันออกครับ

ตุ่มแดงที่มีลักษณะคล้ายฝีหรือสิวอักเสบ
FB/ Drama-addict

อธิบายเพิ่มเติม ตัวนี้วงจรชีวิตจะต่างจากของ Botfly เคสเมื่อเช้า เจ้า Mango Fly หรือแมลงวันมะม่วงนี่ ตัวเมียจะไปวางไข่บนดินหรือตามเสื้อผ้า พอฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ก็จะไชเข้าผิวหนังของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้สึกเจ็บปวด และโตเต็มตัวใน 8-12 วัน จากนั้นมันจะไชออกมาจากเนื้อของเหยื่อ ร่วงลงดิน กลายเป็นดักแด้ และฟักตัวเป็นแมลงวันต่อไป

ใครไป ตปท ที่เป็นแหล่งอยู่อาศัยของหนอนแมลงพวกนี้ต้องระวังด้วยนะครับ ในไทยไม่มีแมลงพวกนี้ เราไปต่างแดนอาจจะไม่คุ้นเคยกับโรคพวกนี้”

ตัวอ่อนแมลงวัน (Larva) ที่ถูกคีบออกมา
FB/ Drama-addict

แมลงวันมะม่วง (Mango Fly) หรือในชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordylobia anthropophaga เป็นแมลงวันชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้และยูกันดา ความน่ากลัวของมันอยู่ที่ตัวอ่อนที่เป็นปรสิต ซึ่งสามารถไชเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้ผิวหนังของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงมนุษย์

แมลงวันมะม่วง โดยเฉพาะตัวเมียชอบวางไข่ในดินทรายที่มีกลิ่นปัสสาวะหรืออุจจาระ หรือตามตะเข็บเสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ที่ตากทิ้งไว้นอกบ้าน แม้จะซักสะอาดแล้วก็ตาม ยิ่งมีกลิ่นเหงื่อบนเสื้อผ้ายิ่งเป็นตัวดึงดูดได้ดี ขนาดของไข่เล็กมากจนมองแทบไม่เห็น ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการฟักเป็นตัวอ่อน

แมลงวันมะม่วง (Mango Fly)
ภาพจาก: healthline

ตัวอ่อนของแมลงวันมะม่วงสามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่มีโฮสต์ได้นานถึง 2 สัปดาห์ เมื่อสัมผัสกับผิวหนังของคนหรือสัตว์ ตัวอ่อนจะไชเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวด จากนั้นตัวอ่อนจะกัดกินเนื้อเยื่อเพื่อเติบโตเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ช่วงนี้จะเกิดตุ่มฝีสีแดงแข็งๆ ที่มีรูหรือจุดดำเล็กๆ ตรงกลาง

และเมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่ ตุ่มฝีจะเริ่มมีหนอง และตัวหนอนจะดันตัวเองระเบิดออกมาจากผิวหนังเพื่อตกลงสู่พื้นและเจริญเติบโตเป็นแมลงวันต่อไป

อ้างอิงจาก: Drama-addict , healthline

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

