นศ.อังกฤษเหวอ เจอคู่รักแอบซั่มกันในรถกลางวันแสกๆ ขณะทัศนศึกษาธรรมชาติ
กลุ่มนักศึกษาในเมืองบริสตอล ประเทศอังกฤษ บังเอิญเจอคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันในรถกลางวันแสกๆ ในพื้นที่สาธารณะ ระหว่างเดินทัศนศึกษาธรรมชาติ
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งถึงกับตกตะลึง เมื่อพบเห็นคู่รักคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กันในรถยนต์กลางวันแสกๆ ในพื้นที่สาธารณะที่เรียกว่า The Downs เมืองบริสตอล
คู่รักคู่นี้จอดรถอยู่บนถนน Circular Road โดยซ่อนตัวอยู่ระหว่างรถตู้สองคัน ซึ่งทำให้การทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้สัตว์ป่าของกลุ่มนักศึกษากลายเป็นบทเรียนเรื่องเพศศึกษาที่ไม่คาดคิด
แอนนา สตีเวนส์ ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของทีม Avon Gorge and Downs Wildlife ซึ่งเป็นผู้นำทัวร์นักศึกษา เล่าเหตุการณ์นี้ต่อคณะกรรมการ The Downs ว่า
“ขณะที่ฉันพานักศึกษามหาวิทยาลัยปี 1 เดินอยู่บนถนน Circular Road ซึ่งมีรถจอดอยู่ เราก็เห็นรถคันเล็กๆ จอดอยู่ระหว่างรถตู้ใหญ่สองคัน”
“ขณะที่เราเดินผ่านไป เราก็รู้ว่ามีคนสองคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่ในรถ และตอนนั้นฉันมีนักศึกษาอยู่ด้วย 17 คน กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้ว โชคดีที่พวกเขาไม่ใช่เด็กอายุ 10 ขวบ” เธอกล่าว
เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความกังวลที่ว่า เมื่อผู้คนรู้สึกสบายใจและคุ้นเคยกับพื้นที่สาธารณะมากเกินไป พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ซึ่งคู่รักคู่นี้กระทำในที่สาธารณะ, กลางวันแสกๆ, และติดกับทางเท้าที่มีผู้คนสัญจร
นอกจากนี้ การเตือนภัยนี้ยังเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศของสภาเมืองบริสตอล ที่ระบุว่าพื้นที่บางส่วนของ The Downs เป็นอันตรายต่อสุขภาพสาธารณะ โดยมีสมาชิกสภาเปิดเผยว่า มีหลักฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นห้องน้ำสาธารณะที่เต็มไปด้วยของเสียจากมนุษย์
ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า: “มันไม่ใช่แค่การอยู่ในบ้าน แต่เป็นเรื่องของการอยู่ในพื้นที่ที่ไร้กฎหมาย ซึ่งเราปล่อยให้พื้นที่นั้นกลายเป็นแบบนั้นไปแล้ว เราทราบว่านี่เป็นปัญหาร้ายแรง และฉันรู้สึกอย่างยิ่งว่า Anna และแขกของเธอต้องการการปกป้อง และเราไม่ได้ปกป้องพวกเขาเลย”
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
