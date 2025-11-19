นักการเมืองออสซี่ “ลาออกฟ้าผ่า” หลังลูกสาววัย 19 เปิดตัวเป็นดาว OnlyFans
ดูกัลด์ ซอนเดอร์ส นักการเมืองผู้นำพรรค Nationals รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประกาศลาออกกะทันหัน อ้างขอโฟกัสครอบครัว หลังลูกสาวโผล่รายการ 18+ เผยเริ่มทำคอนเทนต์ตั้งแต่ 18 หยันผู้หญิงรุ่นเก่า แค่อิจฉา
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน นายดูกัลด์ ซอนเดอร์ส ผู้นำพรรค Nationals รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคอย่างกะทันหันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 พ.ย.) หลังจากดำรงตำแหน่งมาได้ไม่ถึง 3 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ทำให้สื่อและสาธารณชนจับตามองคือ จังหวะเวลาของการลาออกที่เกิดขึ้นเพียง 24 ชั่วโมง หลังจากที่ “ชาร์ลี” หรือชื่อในวงการคือ “วิลโลว์” (Willow) ลูกสาววัย 19 ปี ปรากฏตัวในสารคดีเรียลลิตี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผู้ใหญ่
นายซอนเดอร์ส แถลงเหตุผลในการลาออกว่า เขาต้องการถอยออกมาหนึ่งก้าว เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัว ระบุว่าถือเป็นเกียรติที่ได้นำทีมในช่วงเวลาที่ท้าทายตลอด 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่จะเปิดทางให้ผู้นำคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าในปี 2027
ด้านโฆษกส่วนตัวของนายซอนเดอร์ส ได้ออกมาชี้แจงกับสื่อ The Australian ยืนยันว่า การลาออกครั้งนี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวของลูกสาวเท่านั้น สาเหตุที่แท้จริงคือมีสมาชิกในครอบครัวหลายคนกำลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยร้ายแรง นายซอนเดอร์สยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (MP) เขต Dubbo ต่อไป
ลูกสาววัย 19 เปิดใจ ทำคอนเทนต์เสวตั้งแต่ 18
สำหรับเส้นทางวาบหวิวของ ชาร์ลี ลูกสาวของนักการเมืองดัง ได้ปรากฏตัวในตอนแรกของรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อ “Spicy Summer” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของเหล่าครีเอเตอร์ OnlyFans ในรายการ ชาร์ลีเปิดเผยว่า เธอได้รับแรงบันดาลใจจาก TikTok และเริ่มทำคอนเทนต์สำหรับผู้ใหญ่ทันทีที่เธออายุครบ 18 ปี กล่าวว่า “ถ้าพวกเขาทำได้ ฉันก็ทำได้”
เธอยังให้สัมภาษณ์ในรายการด้วยทัศนคติที่มั่นใจ กล่าวหาว่าผู้หญิงรุ่นเก่าที่วิจารณ์เรื่องนี้เป็นเพราะความอิจฉา เนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีแพลตฟอร์มอย่าง OnlyFans ผู้หญิงเหล่านั้นทำได้แค่เป็นแม่บ้าน
ในรายการยังมีฉากที่เธอทำท่าดื่มเบียร์ผ่านกรวย (Beer bong) เปิดเผยถึงขอบเขตการรับงานว่า “จนถึงตอนนี้ ฉันทำคอนเทนต์เดี่ยวแบบไม่เห็นหน้ามาตลอด ฉันทำมาหมดทุกอย่างแล้วจริงๆ แค่ไม่เห็นหน้าฉันเท่านั้นเอง”
เส้นทางการเมืองผู้เป็นพ่อ
นายดูกัลด์ ซอนเดอร์ส เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดัง ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองและได้รับเลือกเป็น สส. เขต Dubbo ในปี 2019 และก้าวขึ้นเป็นผู้นำพรรค Nationals รัฐนิวเซาท์เวลส์ในปี 2023
มาร์ก สปีคแมน ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ออกมากล่าวชื่นชมการทำงานของซอนเดอร์ส โดยระบุว่าเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรม เฉลียวฉลาด และอบอุ่น เป็นกระบอกเสียงสำคัญให้กับชาวชนบทมาโดยตลอด และเชื่อว่าเขาจะยังคงเป็น “แชมเปี้ยน” ของชาว Dubbo ต่อไป
