หนุ่มถูกหวย โพสต์รูปลอตเตอรี่อวดเพื่อน สุดท้ายโดนสวมรอยขึ้นเงินตัดหน้า
กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกชอบโพสต์รูปอวดโซเชียล เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่า หนุ่มจีนถูกเพื่อนหักหลังสวมลอยนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงิน หลังเจ้าตัวโพสต์อวดด้วยความดีใจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อชายชาวจีนคนหนึ่งได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลลงในกรุ๊ป WeChat เพื่อแจ้งข่าวดีให้เพื่อน ๆ ได้รู้และร่วมยินดี แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกในกลุ่มคนหนึ่ง เกิดความโลภ บันทึกภาพลอตเตอรี่ใบดังกล่าวแล้วนำไปให้เจ้าของร้านลอตเตอรี่ที่รู้จักทำเรื่องขึ้นเงินรางวัลให้
นายจ้าว สวมรอยอ้างว่าเป็นเจ้าของสลากและโกหกว่าตนเองอยู่ต่างเมือง ไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน จึงขอให้เจ้าของร้านช่วยโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีให้หน่อย ซึ่งด้วยความไว้ใจว่าเป็นลูกค้าประจำและยอดเงินไม่ได้สูงมาก เจ้าของร้านจึงยอมโอนเงินให้ทันทีโดยไม่ได้ตรวจสอบลอตเตอรี่ใบจริง
เมื่อเจ้าของรางวัลตัวจริงเดินทางไปที่ร้านเพื่อขอขึ้นเงินเมื่อวันพุธที่ 12 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา กลับต้องช็อกตาตั้งเมื่อได้รับแจ้งว่า “มีคนมารับเงินรางวัลไปแล้ว” เขาจึงรีบแจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบทันที
ตำรวจสืบสวนจนพบเส้นทางการโอนเงินและตัวการคือ นายจ้าว เมื่อเจ้าหน้าที่บุกไปถึงร้านลอตเตอรี่และติดต่อหานายจ้าว เจ้าตัวจึงสำนึกผิดและตระหนักถึงความร้ายแรงของการกระทำ จึงรีบโอนเงินรางวัลคืนให้กับเจ้าของตัวจริงทันที
ท้ายที่สุด ภายใต้การไกล่เกลี่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เสียหายยอมใจอ่อนไม่ติดใจเอาความและยกโทษให้ นายจ้าว เรื่องราวนี้จึงจบลงด้วยดี
อ้างอิงจาก : mustsharenews
