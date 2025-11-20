ราคาทองวันนี้ 20/11/68 ร่วงหนัก 550 บาท ทองรูปพรรณหลุด โอกาสซื้อเก็บ
ราคาทองวันนี้ 20/11/68 ร่วงหนัก 550 บาท ทองรูปพรรณหลุด 61,300 นักลงทุนจับตาทิศทางตลาด
สถานการณ์ราคาทองคำประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เปิดตลาดด้วยความผันผวน สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองล่าสุด ณ เวลา 09:51 น. (ครั้งที่ 5) พบว่าราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณปรับตัวลดลงถึง 550 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศกลับมายืนอยู่ที่ระดับ 62,000 บาทต้นๆ อีกครั้ง
ทองคำแท่ง
- ราคารับซื้อ: 62,450.00 บาท
- ราคาขายออก: 62,550.00 บาท
ทองรูปพรรณ
- ราคารับซื้อ: 61,200.92 บาท
- ราคาขายออก: 63,350.00 บาท
การปรับลดลงของราคาทองคำในวันนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้นักลงทุนเทขายทำกำไรในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำ เพื่อรอจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศออกมา
สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อทองคำเพื่อการสะสมหรือเก็งกำไร ช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าทยอยสะสม เนื่องจากราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมาก แต่ยังคงต้องติดตามการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน เนื่องจากตลาดมีความผันผวนสูงและอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาได้อีกหลายครั้ง
