ทัวร์ลงยับ สาวคนดังปีนตู้กดน้ำ ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่น ลั่น ไม่ต้องดราม่า-ไม่มีใครเข้ามาด่า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 19 พ.ย. 2568 21:59 น.
495
ดาราตลกฟิลิปปินส์นั่งบนตู้กดน้ำถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่น

ทัวร์ลง! ตลกดังฟิลิปปินส์เจอดราม่าหนัก นั่งตู้กดน้ำถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่น ชาวเน็ตชี้ไม่เคารพสถานที่ เจ้าตัวโร่ขอโทษ ยืนยันได้รับอนุญาตแล้ว ไม่มีใครเข้ามาต่อว่า พร้อมรับเป็นบทเรียน

โซเชียลแก่วิจารณ์หนัก กรณี คิราย เซลิส (Kiray Celis) นักแสดงตลกหญิงชื่อดังชาวฟิลิปปินส์ โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานกับคู่หมั้นหนุ่มนอกวงการ สเตฟาน เอสโทเปีย (Stephan Estopia) ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แต่ภาพหนึ่งกลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 คิรายได้โพสต์ภาพถ่ายพรีเวดดิ้งชุดใหญ่ แต่มีภาพหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนต้องลบออกในภายหลัง นั่นก็คือ ภาพที่เธอนั่งอยู่บนตู้ขายของอัตโนมัติริมถนน

ชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยและทำงานในญี่ปุ่นต่างเข้ามาแสดงความไม่พอใจ มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่เคารพวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมคอมเมนต์เตือนสติว่า “การที่คุณเป็นดาราหรือมีเงิน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ทำตัวหยาบคายในที่ที่คุณไปเยือน ความเคารพต่อวัฒนธรรมและคนญี่ปุ่นคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่นี่” และ “เพราะพฤติกรรมแบบนี้แหละ ที่ทำให้คนญี่ปุ่นมองชาวต่างชาติในแง่ลบ พวกเราที่ทำงานที่นี่พลอยเดือดร้อนไปด้วย น่าอายจริง ๆ”

ดาราฟิลิปปินส์ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่นถูกมองไม่เหมาะสม

ล่าสุด นักแสดงตลกหญิง ได้ออกมาตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ผ่านวิดีโอใน TikTok และให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวสาขาร้านค้าเมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กล่าวว่า “เราได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ดังนั้นไม่มีใครได้รับความเสียหาย ไม่ต้องกังวลค่ะ” พร้อมกล่าวคำข้อโทษถึงผู้ที่ไม่พอใจว่า “ถึงชาวฟิลิปปินส์และพี่น้องแรงงาน โดยเฉพาะคนที่อยู่ญี่ปุ่น ฉันขอโทษค่ะ แต่พวกคุณไม่ต้องโกรธนะ เพราะตอนถ่ายทำไม่มีใครโกรธหรือเข้ามาต่อว่าเราเลย”

แม้จะยืนยันว่าทำถูกต้องตามขั้นตอน แต่ว่าที่เจ้าสาวยอมรับว่าเหตุการณ์นี้สอนให้เธอมีความละเอียดมากขึ้น “บทเรียนที่ฉันได้คือ แม้จะมีใบอนุญาต แม้จะทำได้ แต่เราต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่จะมาเห็นด้วย ฉันคิดว่ามันไม่เป็นไรสำหรับตัวเองและเพื่อน ๆ แต่สำหรับคนอื่นมันเป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ” และกล่าวทิ้งท้ายว่า หากย้อนเวลากลับไปได้ เธอจะไม่ทำให้ใครโกรธเคือง และขอโทษจากใจจริง

ทั้งนี้ คิรายและสามี มีกำหนดจะเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีคนดังในวงการบันเทิงฟิลิปปินส์มาร่วมเป็นพ่อทูนหัวแม่ทูนหัวมากมาย

นักแสดงตลกดังฟิลิปปินส์ถ่ายพรีเวดดิ้งที่ญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก : interaksyon และ inquirer

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

