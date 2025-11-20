“ทนายแก้ว” ออกมาเคลียร์ ยอมรับดูหน้าอกจริง แต่ดูครึ่งนึง อีกครึ่งดูพระ
ทนายแก้ว ออกมาเคลียร์ไวรัลโหนกระแส ยอมรับดูหน้าอกจริง แต่ดูครึ่งนึง อีกครึ่งดูพระ ส่วนเรื่องให้ทิป 20 บาท วันเกิดเหตุมีเศษแค่ 60
จากกรณีไวรัลกลางรายการโหนกระแสที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ปล่อยภาพ “ผิด” กลางรายการโหนกระแส ซึ่งเป็นภาพของทนายแก้ว มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล คนสนิทกับสาวๆ เรียกเสียงฮาตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดทนายแก้ว ได้โพสต์คลิปเฟซบุ๊กพร้อมข้อความสั้นๆว่า “คืออย่างงี๊ครับพี่หนุ่ม” ก่อนจะอธิบายรูปดังกล่าวว่า “แหม เรื่องแบบนี้ ไอเรื่องหน้าอกเขาใช่ไหมละ ก็นิดนึง ยอมรับว่าดูนิดนึง จริงๆตั้งใจจะดูพระ เราเป็นคนเล่นพระ
แหม คือวันนั้นมันเป็นเหตุการณ์งานฟุตบอลของโรงเรียน น้องๆก็มา พี่แก้วก็เลยคิดว่า เพื่อนๆน้องๆก็เยอะ เขาเอาน้องๆมานั่งดูแลกัน ไปๆมาๆพี่แก้วก็ถ่ายรูป ถ่ายนู้นถ่ายนี่ มองนิดนึง ครึ่งนึงพระ ปรากฎเขาก็ถ่ายรูปพอดี
คือพี่หนุ่มก็น่าตี ไปลงพอดี ลงเสร็จไม่พอ มีภาพนู่นภาพนี่อีก งานเข้าเลยทีนี้ ส่วนเรื่องให้ทิป 20 บาท วันนั้นมีเศษอยู่ 60 บาท เราก็แบบเราจะดีเลย แพ้ก็ให้ 20 จนหมด เคลียร์ๆ”
