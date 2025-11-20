ศาลพิพากษาจำคุก “ทันกวินท์” 2 เดือน คดีหมิ่นประมาท “ศุภณัฐ” สส.พรรคส้ม
ศาลพิพากษาจำคุก “ทันกวินท์” 2 เดือน คดีหมิ่นประมาท “ศุภณัฐ” สส.พรรคส้ม หลังจากที่เคยกล่าวหาว่าหนีทหาร และเคยต้องโทษจำคุก
นายศุภณัฐ มีนชัยอนันต์ สส. กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “update: เช้าวันนี้ ศาลอาญามีนบุรี ได้มีคำพิพากษา “จำคุก” นายทันกวินท์ 2 เดือน ไม่รอลงอาญา ในคดีที่ผม (โจทก์) ฟ้อง นายทันกวินท์ (จำเลย) ข้อหา หมิ่นประมาท ทั้งนี้ การแสดงความเห็นควรทำด้วยความสุจริต และขออย่านำคำพิพากษาไปบิดเบือน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนครับ”
สำหรับคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น นายทันกวินท์นำคำพิพากษามากล่าวหาว่านายศุภณัฐหนีทหาร และทำให้ไม่มีสิทธิจับใบดำใบแดง รวมถึงเคยแถลงข่าวกล่าวหาว่าศุภณัฐเคยต้องโทษจำคุก
ก่อนที่ในนายทันกวินท์จะอัดคลิปขอโทษ โดยยอมรับว่า ข้อมูลที่นำมากล่าวโจมตีผม เป็นข้อมูลเท็จ รวมถึงบุคคลทั่วไปทุกท่านช่วยเผยแพร่คลิปนี้ และลบคลิปวิดีโอหรือข่าวอื่นที่อาจทำให้ศุภณัฐได้รับความเสียหาย รวมถึงข่าวทั้งหมดที่เคยกล่าวคำให้ร้ายศุภณัฐจนเสื่อมเสียชื่อเสียง
