ข่าว

“สส.ไอซ์” โต้ “ไผ่” ขุดคดีรถหรู ถามทำไมเลขาพรรค ไม่ได้เป็น รมต. ซักที

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 08:20 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 08:20 น.
199

สส.ไอซ์ รักชนก โพสต์ยาวโต้ ไผ่ ลิกค์ ขุดคดีรถหรู ถามทำไมเลขาพรรคเบอร์ต้นๆ ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเหมือนเพื่อนสักที แจงปมจักรยาน-เงินบริจาค

น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตอบโต้ ไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โดยระบุว่า “ไผ่ ลิกค์ คดีรถหรู บัญชีทรัพย์สิน และร่วมกันหาคำตอบว่าทำไมเลขาธิการพรรคเบอร์ต้นๆ ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแบบเพื่อนสักที งานนี้ ยาวมาก หาอะไรร้อนๆ จิบระหว่างอ่าน พร้อมใช้สมาธิด้วยนะคะ

1) เงิน 200,000 บาท + ร้อง ป.ป.ช. ปม จักรยานคู่บุญของดิฉัน

ดิฉันบริจาคให้พรรคประชาชน เหตุผลไม่มีอะไรมากไปกว่ารู้ดีว่าพรรคมีข้อจำกัดด้านการเงิน เราไม่มีทุนพลังงาน ทุนค้าปลีก ทุนผู้รับเหมาชั้นพิเศษ หรือทุนเทาสแกมเมอร์ชาติชั่ว มาคอยให้เงินสนับสนุน ดังนั้นก็ต้องอาศัยคนที่มีใจอยากจะช่วย ดิฉันไม่ได้ร่ำรวยก็บริจาคตามกำลัง ซึ่งถ้าคำนวณโดยใช้หลักคณิตศาสตร์จะรู้โดยสามัญสำนึกว่าอยู่ในวิสัยที่เงินเดือน สส. จะทำ แต่หากจะยื่นตรวจสอบก็ทำได้

จักรยานทำไมไม่แจงทรัพย์สิน? เพราะรวมกันทุกคันที่มีแล้วมันไม่เกิน 200,000 บาท
ทำไมหนังสือเล่มละร้อยถึงแจง? เพราะรวมทั้งหมดทุกเล่มที่มีมันแตะหลักแสน และในอนาคตดิฉันก็จะซื้อเพิ่ม มีโอกาสเกิน 200,000 บาท แน่ๆ ดังนั้นคิดว่าควรจะต้องแจง
ทรัพย์สินดิฉันสแกนกันกี่รอบมันก็มีแค่นั้นห้าล้านกว่าบาทนั่นแหละ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าจักรยานคู่ใจของดิฉัน คือ บัญชีทรัพย์สินของคนเปิดประเด็น คือ นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร สส. ที่คนทั้งประเทศนึกไม่ออกว่าทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง นอกจากเป็นองครักษ์พิทักษ์แป้ง!

2) เมื่อก่อน นายไผ่ ลิกค์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ไผ่ วันพอยท์” ถ้าลองเอาชื่อไปเสิร์ชในกูเกิ้ล ท่านก็จะพบเจอแต่ข่าวดีๆ เกี่ยวกับชื่อนี้ ไม่ว่าจะเป็น…

การเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เกี่ยวกับรถลัมโบกินี “เบนซ์ เรซซิ่ง” : https://www.matichon.co.th/local/news_455099
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ยืนยันจากหลักฐานไม่พบ “ไผ่ วันพอยท์” เชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติด เร่งขยายผล : https://www.sanook.com/news/2165322/

ลองเข้ากูเกิ้ลแล้วดูโลด อย่าลืมช่วยกันพูดถึงเยอะๆ เพราะบางคนพยายามจะลืมอดีตและฝันอยากเป็นรัฐมนตรีในอนาคต ซึ่งนอกจากทั้งสองข่าวดังกล่าวแล้ว ชื่อที่เกี่ยวข้องอยู่ในข่าวเดียวกันก็จะมี “บอย ยูนิตี้” หรือ นายอินทระศักดิ์ เตชธีรสิริ

3) ย้อนความจำ คดีนำเข้ารถหรูสำแดงราคาเท็จของ บริษัท ออสติน อxxxxx จำกัด, บริษัท เดอะ แกลxxxxx จํากัด โดย “บอย ยูนิตี้” หรือ อินทระศักดิ์ เตชธีรศิริ นักธุรกิจนำเข้ารถยนต์หรู เจ้าของเต็นท์รถย่านสุขุมวิทและย่านรัชดาฯ และพวกได้ คดีดังกล่าวจบลงที่นายบอย ยูนิตี้ถูกพิพากษาจำคุกรวม 30 ปี และมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดนโทษจำคุกด้วย

หากอ้างอิงตามคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5865/2567 ที่นายไผ่ ลิกค์ (จำเลยที่ 1) ให้การว่า โจทก์ (คนฟ้อง) ร่วมลงทุนทำธุรกิจนำเข้าและรับจำนำรถยนต์ราคาแพงกับ “บอย ยูนิตี้” หรือ อินทระศักดิ์ เตชธีรศิริ โดยให้นายไผ่ ลิกค์ เป็นตัวแทน นายไผ่ ลิกค์ ให้โจทก์โอนเงินลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 (อดีตแฟนนายไผ่) ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจกับโจทก์ ต่อมาบอย ยูนิตี้ ถูกดำเนินคดีฐานนำเข้ารถยนต์โดยผิดกฎหมาย ต้องใช้เงินประกันตัว 2 ล้านบาท บอยยูนิตี้ มอบหมายให้นายไผ่ ลิกค์ ติดต่อขอเบิกเงินจำนวนดังกล่าวจากโจทก์ หลังจากนั้น ไผ่ ลิกค์ ก็โอนเงินคืนบางส่วน แต่ท้ายสุดหนี้เงินที่ยืม ยังเหลืออีก 550,000 บาท ที่ไผ่ยังไม่คืน

ซึ่งผลสุดท้ายศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา ก็พิพากษาให้ จำเลยที่1 นายไผ่ ลิกค์ ชำระเงิน 550,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งคำพิพากษาคดีนี้ ไปถึงชั้นศาลฎีกาซึ่งแปลว่าคดีความสิ้นสุดแล้ว

[ศาลจังหวัดอุดรธานี ได้อ่านคำพิพากษาศาลจังหวัดอุดรธานีคดีหมายเลขแดงที่ พ796/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 และได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในคดีหมายเลขแดงที่ 2698/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566]

4) เมื่อดิฉันตรวจสอบดูบัญชีทรัพย์สินของ นายไผ่ ลิกค์ พบว่า ตามที่แจ้งไว้เมื่อพ้นตำแหน่ง สส. สมัยที่แล้ว 20 มีนาคม 2566
หนี้บัตรเครดิต 3 ที่ : กรุงไทย 430k / ธนชาติ 180k / กรุงศรี 190k หนี้อื่น 4 ที่ : SCB 3,197,028 บาท / SCB 12,983,164 บาท / กรุงไทย 11,594,699 บาท / กรุงไทย 2,343,106 บาท เข้ารับตำแหน่ง สส. ในสมัยนี้ 4 กรกฎาคม2566 หนี้บัตรเครดิต : กรุงไทย 484k / ธนชาติ 160k /กรุงศรี 160k หนี้อื่น : SCB 1,065,676 บาท / SCB 4,327,721 บาท / กรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี 5,797,347 บาท / กรุงไทยเพิ่มสุข 1,171,553 บาท

***ไม่พบว่าระบุหนี้ก้อนนี้ไว้ในบัญชีทรัพย์สิน ในส่วนของหนี้สิน***

5) คดีแจงบัญชีทรัพย์สินเท็จต่อ ป.ป.ช.
มันก็มีให้ได้เห็นกันมาในอดีตแล้ว ว่าผู้มีอำนาจบารมี ก็คงสามารถจะเป่ากระหม่อมใครแล้วทำให้คดีหายไปได้ เช่น แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน เพราะถ้าอยู่ฝั่งอำนาจ มันจะมีเกราะคนดีย์คุ้มกะลาหัวเสมอ มันก็ไม่ยากหรอกที่จะจัดการอะไรเล็กๆ น้อยๆ พวกนี้
แต่เรื่องนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ

5.1) การที่นายไผ่ ลิกค์ทำการกู้ยืมเงิน ย่อมถือว่านายไผ่มีหนี้สิน ยิ่งไปกว่านั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่า นายไผ่ต้องชำระหนี้* ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 4 มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นตำแหน่งแล้วไม่แจงนั้นผิดกฏหมายหรือไม่ ?

[ป.วิ.แพ่ง มาตรา 145 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการอุทธรณ์ฎีกา และการพิจารณาใหม่ คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ให้ถือว่าผูกพันคู่ความในกระบวนพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง นับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่ง จนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับหรืองดเสีย ถ้าหากมี”]
พ.ร.บ. ป.ป.ช. กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชี
– ทรัพย์สินและหนี้สินของตน
– ทรัพย์สินและหนี้สินคู่สมรส
– ทรัพย์สินและหนี้สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถ้า ป.ป.ช.ฟัน + ศาลรับฟ้อง จะถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
หากผิด
– โทษคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
– ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สส. สว. สถาท้องถิ่น ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป

5.2) ในคำพิพากษาคดีดังกล่าว นายไผ่ ลิกค์ ให้การด้วยตนเอง ว่าตนเองเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมแทนโจทย์ในการลงทุนทำธุรกิจรถยนต์กับ นายบอย ยูนิตี้ ซึ่งปัจจุบันถูกจำคุกอยู่ ในข้อหา มีพฤติการณ์ลักลอบนำเข้ารถซูเปอร์คาร์และรถหรู ด้วยวิธีการหลบเลี่ยงการชำระภาษี และสำแดงราคารถยนต์ให้ต่ำกว่าราคาตามท้องตลาด, รวมถึงลักลอบนำเข้ารถจดประกอบ ก่อนนำไปขายให้กับผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง และนักการเมือง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ

กองปราบฯ บุกรวบตัว ‘บอย ยูนิตี้’ เจ้าพ่อนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี หนีศาลหลังถูกตัดสินคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา : https://www.isranews.org/…/110987-inves0909-237.html

จำคุก 30 ปี ‘บอย ยูนิตี้’ คดีนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี ปรับเงิน 2 บริษัท 300 ล้าน : https://isranews.org/…/isranews-news/121327-isra-23.html

ดิฉันอยากฝากคำถามไปถึงสำนักงาน ป.ป.ช. และกองบังคับการปราบปราบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
– บอยยูนิตี้ถูกพิพากษาจำคุกรวม 30 ปี เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็โดนด้วย แต่ นายไผ่ ลิกค์ที่เป็นตัวแทนการลงทุนทำธุรกิจรถยนต์ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร? ในคดีความเหล่านี้ ได้ถูกตรวจสอบโดยกองบังคับการปราบปราบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แล้วหรือไม่? อย่างไร?

– นายไผ่ ลิกค์ กรณีพ้นตำแหน่ง สส.เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายไผ่ ลิกค์ ได้ยื่นบัญชีหนี้สิน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ที่ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คดีหมายเลขแดงที่ พ796/2565 ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีพ้นตำแหน่ง) ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่ ?

– ณ ขณะที่ นายไผ่ ลิกค์ เป็น สส. ปี 2566 และมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ได้ยื่นบัญชีหนี้สิน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ที่ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คดีหมายเลขแดงที่ 796/2565 ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีเข้ารับตำแหน่ง) ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่ ?

– นายไผ่ ลิกค์ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีหนี้สิน ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ที่ได้พิพากษาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 คดีหมายเลขแดงที่ พ796/2565 ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีพ้นตำแหน่งตามข้อ 1. และกรณีเข้ารับตำแหน่งตามข้อ 2.) ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือไม่

ซึ่งดิฉันจะได้ยื่นร้อง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ในลำดับถัดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ป.ป.ช. จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ ดิฉันจะทำหนังสือไปยังกองบังคับการปราบปราบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เกี่ยวกับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต่อไป

** สุดท้ายนี้คุณไผ่อาจจะชี้แจงว่า ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเล๊ยยยย บริสุทธิ์ขาวสะอาดดังแป้ง ก็ฟังได้ แต่น่าแปลกใจว่า คุณไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม รัฐมนตรีถึง 2 รัฐบาล แต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี มันเป็นเพราะอะไรกันหนอ ออกมาตัดพ้อตั่งต่างหลายครั้งก็ยังไม่ได้รับความเห็นใจ มันเพราะอะไรกัน มีใครไปตรวจเช็คแล้วเจออะไรหรือไม่ อย่างไร ดิฉันก็ไม่ได้กล่าวหา เพียงแต่ตั้งข้อสงสัย ระดับเลขาพรรคมีชื่อติดโผทุกรอบ แต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเค้าซักกะที
คำพิพากษาชั้นฏีกา : https://drive.google.com/…/1o1Idth00A7H53adP7TfoA9J3fnd…

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ย. 2568 08:20 น.| อัปเดต: 20 พ.ย. 2568 08:20 น.
199
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
โบท็อก

รู้ก่อนฉีด โบท็อก คืออะไร ฉีดจุดไหน มีกี่ยี่ห้อ ?

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button