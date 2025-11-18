กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ
โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย คัมแบ็กหน้าจอไม่ทันไร ปล่อยไก่ตัวโต สั่งทีมงานขึ้นอินเซิร์ต แต่รอบนี้ไวรัลกว่าทุกครั้ง เหตุรูปทนายแก้วโผล่หรากลางวงล้อม แขกรับเชิญถึงเสียอาการ
กำลังเป็นประเด็นไวรัลที่แม้เทปรายการจบ แต่กระแสแชร์คล้ายจะไม่หยุดลั่นปุ่มส่งต่อกันโดยง่าย เมื่อล่าสุดรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 17 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนเริ่มรายการเชื่อว่าแฟนๆ ทางบ้านคงทราบดีว่า เป็นการคืนหน้าที่พิธีกรในรอบหลายวันของ “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย หลังหายหน้าตาไปรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วย
อย่างไรก็ดีหนนี้คัมแบ็กกลับมาไม่ทันไร ช่วงเริ่มแนะนำตัวแขกรับเชิญที่ไล่ตั้งแต่ จ๋าย ไททศมิตร , คเชนทร์ หรือ “ตูน” คุณจิ๋ว , คุณอาร์ม , เมย์ ผู้เสียหาย , บิลลี่ ที่ให้เงินทุนและพอมาถึงคิว “ทนายแก้ว” มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล นักกฎหมายที่รู้มือกันดี พี่หนุ่มก็เล่นแกล้งอำเหมือนจะเอาคืนเพราะช่วงทีหายหน้าไป 3 สัปดาห์ ฝั่งทนายความก็แกล้งวางงานผู้ดำเนินรายการคู่ซี้ไม่น้อย
ส่งผลให้หนนี้ กรรชัยโพล่งใส่ก่อนทันทีโดยแกล้งแนะนำตัวทนายความในชื่อใหม่ว่า “เอ้า ! คุณแก้วไปกันใหญ่ !”
หลังหล่นแซวกันพอหอมปากหอมคอ กรรชัยเกริ่นต่อทันทีเกี่ยวกับประเด็นที่พอตนเองหายจากหน้าจอไปได้ 3 สัปดาห์ ปรากฏว่าเรื่องที่แฟนๆ รายการส่งเข้ามาไม่ใช่เรื่องรถหายหรือคดีความใหญ่โตที่ไหนทั้งสิ้น แต่เป็นเรื่องของทนายแก้ว !
“คุณผู้ชมขอโทษจริงๆ จ๋ายพี่อ่ะพักไป 3 อาทิตย์ เรื่องที่คนส่งเข้ามาเยอะที่สุดคือเรื่องใครรู้ไหม ? เป็นเรื่องทนายแก้ว ไม่ใช่เรื่องรถ เป็นเรื่องทนายแก้ว เพราะ….” จบประโยคนี้พิธีกรที่หายจอไปนานถึงกับเอ่ยต่อทันทีว่า พอทราบเรื่องนี้ตนเองถึงกับตกใจ ทนายแก้วไปอยู่ในแวดวงสาวๆ
ด้านนักฏหมายที่นั่งฝั่งตรงข้ามรีบรับลูกทันทีว่า เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปกติ มีน้องๆ มาขอถ่ายรูป
“ดังแล้วว่างั้น ?” ได้ยินคำถามของพิธีกรทำให้ทนายแก้วแจงทันทีว่า น้องๆ แค่ขอถ่ายรูปเฉย ๆ จากนั้นถูกถามอีกว่า หลายคนเลยใช่ไหม ? ทนายอีกฝ่ายตอบเสียงอ่อยว่า เป็นกลุ่มนิดหน่อย
จากนั้นเจอซักอีก “แล้วตามองที่ไหน?” ทนายแก้วก็พูดว่า “ตาก็ต้องมองกล้องที่เขาถ่ายนิดหน่อย ครับ พี่ครับ !” ก่อนที่จะขอให้เข้าประเด็นรถของจ๋ายกับผู้เสียหายอื่นๆ เป็นการเริ่มรายการโหนฯ เทปเมื่อวานนี้อย่างจริงจัง
แต่หากคิดว่าเรื่องจะจบตรงนี้ ขอเรียนแฟนรายการโหนกระแสของกรรชัยเลยว่า ท่านคิดผิด ! เพราะงานนี้พี่หนุ่มหรือ “ครูกะปิ” ในบางเวอร์ชั่นจัดการเล่นเอาคืนดอกใหญ่ โดยจังหวะที่เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นของ “คุณโซ่” ซึ่งฝั่งของรายการมีการฝากไปถึงคู่กรณี ถ้ามีเวลาอยากให้สละมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองด้วยนั้น จู่ๆ พี่หนุ่มสั่งทีมงานให้ขึ้นอินเซิร์ทหรือภาพประกอบเพื่อเพิ่มอรรถรสของความเสียหาย
ทว่าเที่ยวนี้ปรากฏทีมงานขึ้นอินเซิร์ทผิด ! แถมพลาดชนิดคล้ายแกล้งอำกันเบอร์แรง เพราะรูปที่ขึ้นจอโผล่ภาพทนายแก้วที่ห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มของหญิงสาววัยรุ่นจำนวนมาก ตรงกับข้อมูลข้างต้นที่นักกฎหมายระบุว่า ก็มีน้องๆ มาขอถ่ายรูปนิดหน่อย ขณะที่แขกรับเชิญพอเสียทรงไม่ทันตั้งตัวก็เล่นปล่อยลูกขำแตกกันทั้งรายการ
เท่านั้นไม่พอ เฮียหนุ่มยังกล่าวติดตลกพร้อมกับรีบตัดบทอีกว่า “เห้ย ผิด ๆๆๆ ไม่ใช่ จะบ้าเหรอทีมงาน!”.
