บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:02 น.
57
โหนกระแส ทนายแก้ว
ภาพ @honekrasaeofficial

โหนกระแส หนุ่ม กรรชัย คัมแบ็กหน้าจอไม่ทันไร ปล่อยไก่ตัวโต สั่งทีมงานขึ้นอินเซิร์ต แต่รอบนี้ไวรัลกว่าทุกครั้ง เหตุรูปทนายแก้วโผล่หรากลางวงล้อม แขกรับเชิญถึงเสียอาการ

กำลังเป็นประเด็นไวรัลที่แม้เทปรายการจบ แต่กระแสแชร์คล้ายจะไม่หยุดลั่นปุ่มส่งต่อกันโดยง่าย เมื่อล่าสุดรายการโหนกระแส เมื่อวันที่ 17 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนเริ่มรายการเชื่อว่าแฟนๆ ทางบ้านคงทราบดีว่า เป็นการคืนหน้าที่พิธีกรในรอบหลายวันของ “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย หลังหายหน้าตาไปรักษาตัวจากอาการเจ็บป่วย

อย่างไรก็ดีหนนี้คัมแบ็กกลับมาไม่ทันไร ช่วงเริ่มแนะนำตัวแขกรับเชิญที่ไล่ตั้งแต่ จ๋าย ไททศมิตร , คเชนทร์ หรือ “ตูน” คุณจิ๋ว , คุณอาร์ม , เมย์ ผู้เสียหาย , บิลลี่ ที่ให้เงินทุนและพอมาถึงคิว “ทนายแก้ว” มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล นักกฎหมายที่รู้มือกันดี พี่หนุ่มก็เล่นแกล้งอำเหมือนจะเอาคืนเพราะช่วงทีหายหน้าไป 3 สัปดาห์ ฝั่งทนายความก็แกล้งวางงานผู้ดำเนินรายการคู่ซี้ไม่น้อย

ส่งผลให้หนนี้ กรรชัยโพล่งใส่ก่อนทันทีโดยแกล้งแนะนำตัวทนายความในชื่อใหม่ว่า “เอ้า ! คุณแก้วไปกันใหญ่ !”

หลังหล่นแซวกันพอหอมปากหอมคอ กรรชัยเกริ่นต่อทันทีเกี่ยวกับประเด็นที่พอตนเองหายจากหน้าจอไปได้ 3 สัปดาห์ ปรากฏว่าเรื่องที่แฟนๆ รายการส่งเข้ามาไม่ใช่เรื่องรถหายหรือคดีความใหญ่โตที่ไหนทั้งสิ้น แต่เป็นเรื่องของทนายแก้ว !

“คุณผู้ชมขอโทษจริงๆ จ๋ายพี่อ่ะพักไป 3 อาทิตย์ เรื่องที่คนส่งเข้ามาเยอะที่สุดคือเรื่องใครรู้ไหม ? เป็นเรื่องทนายแก้ว ไม่ใช่เรื่องรถ เป็นเรื่องทนายแก้ว เพราะ….” จบประโยคนี้พิธีกรที่หายจอไปนานถึงกับเอ่ยต่อทันทีว่า พอทราบเรื่องนี้ตนเองถึงกับตกใจ ทนายแก้วไปอยู่ในแวดวงสาวๆ

ด้านนักฏหมายที่นั่งฝั่งตรงข้ามรีบรับลูกทันทีว่า เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปกติ มีน้องๆ มาขอถ่ายรูป

“ดังแล้วว่างั้น ?” ได้ยินคำถามของพิธีกรทำให้ทนายแก้วแจงทันทีว่า น้องๆ แค่ขอถ่ายรูปเฉย ๆ จากนั้นถูกถามอีกว่า หลายคนเลยใช่ไหม ? ทนายอีกฝ่ายตอบเสียงอ่อยว่า เป็นกลุ่มนิดหน่อย

จากนั้นเจอซักอีก “แล้วตามองที่ไหน?” ทนายแก้วก็พูดว่า “ตาก็ต้องมองกล้องที่เขาถ่ายนิดหน่อย ครับ พี่ครับ !” ก่อนที่จะขอให้เข้าประเด็นรถของจ๋ายกับผู้เสียหายอื่นๆ เป็นการเริ่มรายการโหนฯ เทปเมื่อวานนี้อย่างจริงจัง

แต่หากคิดว่าเรื่องจะจบตรงนี้ ขอเรียนแฟนรายการโหนกระแสของกรรชัยเลยว่า ท่านคิดผิด ! เพราะงานนี้พี่หนุ่มหรือ “ครูกะปิ” ในบางเวอร์ชั่นจัดการเล่นเอาคืนดอกใหญ่ โดยจังหวะที่เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นของ “คุณโซ่” ซึ่งฝั่งของรายการมีการฝากไปถึงคู่กรณี ถ้ามีเวลาอยากให้สละมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตัวเองด้วยนั้น จู่ๆ พี่หนุ่มสั่งทีมงานให้ขึ้นอินเซิร์ทหรือภาพประกอบเพื่อเพิ่มอรรถรสของความเสียหาย

ทว่าเที่ยวนี้ปรากฏทีมงานขึ้นอินเซิร์ทผิด ! แถมพลาดชนิดคล้ายแกล้งอำกันเบอร์แรง เพราะรูปที่ขึ้นจอโผล่ภาพทนายแก้วที่ห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มของหญิงสาววัยรุ่นจำนวนมาก ตรงกับข้อมูลข้างต้นที่นักกฎหมายระบุว่า ก็มีน้องๆ มาขอถ่ายรูปนิดหน่อย ขณะที่แขกรับเชิญพอเสียทรงไม่ทันตั้งตัวก็เล่นปล่อยลูกขำแตกกันทั้งรายการ

ทนายแก้ว
ภาพ @honekrasaeofficial

เท่านั้นไม่พอ เฮียหนุ่มยังกล่าวติดตลกพร้อมกับรีบตัดบทอีกว่า “เห้ย ผิด ๆๆๆ ไม่ใช่ จะบ้าเหรอทีมงาน!”.

โหนกระแสทนายแก้ว
ภาพ @honekrasaeofficial
กรรชัย
ภาพ @honekrasaeofficial
แขกรับเชิญเทปจ๋ายไททศมิตร
ภาพ @honekrasaeofficial
กรรชัย แกล้งทนายแก้ว
ภาพ @honekrasaeofficial
ทนายแก้วงานเลี้ยง
ภาพ @honekrasaeofficial
รถจ๋ายไททศมิตรที่ออกโหนกระแส
ภาพ @honekrasaeofficial

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

6 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย ข่าว

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

18 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา ข่าว

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

18 นาที ที่แล้ว
อ.เฉลิมชัย เดือดจัด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ชี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ ข่าว

รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ

18 นาที ที่แล้ว
โหนกระแส ทนายแก้ว บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต

23 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย

51 นาที ที่แล้ว
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG ข่าวดารา

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

56 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอย &quot;ลอว์สันหน้าฟูจิ&quot; จุดเช็กอินมหาชน ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ศรีลังกา พบ ไทย ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ? บันเทิง

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด แจ็ก แปปโฮ เต้นบนรถวิวฟูจิ ทำคนไทยเสียชื่อ บันเทิง

ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดังเตือน แจ็กแปปโฮ ระวังโดนอีกคดี เปิดซันรูฟ เอาหัวยื่นออกมาบนทางด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

ตัวเต็งมาพร้อมหน้า สรุปรายชื่อ 6 เกมเข้าชิง Game of The Year จากเวที The Game Awards 2025

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.เจษฎา ถาม แจ็ก แปปโฮ คุ้มไหม ยอดคนดู 10 ล้านวิว แลกชื่อเสียงคนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:44 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:02 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button