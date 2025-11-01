ข่าว

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 06:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 06:44 น.
50

ทนายแก้ว เล่าถึง พี่หนุ่ม กรรชัย ทำงานหนักมาก นอนดึกทุกคืน เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด เผยพี่หนุ่มป่วยครั้งนี้อยากให้พักยาวๆ

ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดังและคนสนิทของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังที่เข้าโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีที่หลุดไปอุดที่ท่อน้ำดี แล้วทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นนั้น

โดยทนทนายแก้ว ระบุว่า “ในฐานะที่ผมได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มมานาน ขอพูดอะไรสักหน่อยว่า พี่หนุ่มทํางานหนักมากๆ! ในแต่ละวัน แต่ละคืนก็ต้องหาแขก/คุยเองเพื่อจะให้แขกมาออก โหนกระแส นอนดึกทุกคืน

แต่พอออกโหนเสร็จก็จะมีคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกก็จะพอใจชื่นใจ กลุ่มที่ 2 ก็จะด่าว่าต่างๆ นานา หรือบางเรื่อง ส่วนใครเสียประโยชน์ก็จะโวยวายต่อว่าด่าทอ พูดตรงๆ ซ้ายก็ถูกด่า ขวาก็ถูกด่า หลายครั้งที่พี่หนุ่มได้คุยกับผมว่าถอดใจ อยากเลิกจัดบ้าง? อยากพัก อยากอยู่เงียบๆ แต่พอเงียบไปผู้คนก็เรียกร้องถามว่าไปไหน? ช่วยมาจัดรายการหน่อย ขอให้พี่หนุ่มช่วย!

ผมนะกราบใจพี่หนุ่มจริงๆ ที่ต้องทนกระแสแห่งความกดดันต่างๆ นานา ทั้งๆ ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้ ผมออกโหนกระแสทุกวันยังเหนื่อย/เพลีย สมอง/ล้ามากๆ เพราะเรื่องบางเรื่องเครียดจริงๆ แต่สําหรับพี่หนุ่มทั้งอ่านข่าวเที่ยง/ทั้งหาและคุยกับแขก ทั้งจัดรายการเอง บางเคสพี่หนุ่มก็ช่วยเหลือออกเงินให้อีกด้วยซ้ำ

แต่ยังถูกคนที่เห็นต่าง/เสียประโยชน์มาด่า มาดูถูก บางคนถึงกับด่าไปยังลูกเมียพี่หนุ่ม ซึ่งผมบอกเลยว่ามันแย่จริงๆ (โทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษ หรือดูตัวเองเลย) พี่ป่วยครั้งนี้ผมอยากให้พี่พักยาวๆ ครับพี่ โยนเรื่องบ้าๆ รกสมองทิ้งไปพี่ รักและเคารพพี่เสมอ ทนายแก้ว”

“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด

เรอัล มาดริด พบ บาเลนเซีย ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

เครโมเนเซ่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

เส้นทางรัก 20 ปี ธัญญ่า-เป็ก สัณชัย เกือบหย่ากัน แต่ตัดไม่ขาดเพราะเหตุผลนี้?

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

ใจหาย! ‘หมอประเสริฐ’ ประกาศวางมือ ปิดเพจเลี้ยงลูกในตำนาน ที่อยู่คู่ครอบครัวไทยกว่า 10 ปี

เห็นด้วยไหม? เกษียณอายุราชการ 70 ปี แต่ใช้ฐานเงินเดือน 60 ปีคำนวณบำนาญ หวั่นแบกไม่ไหว

เฮลั่น! ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 30 ล้าน เศรษฐีใหม่กทม. รับคนเดียว 24 ล้าน

เพจสรยุทธลงโพสต์เลขท้าย 2 ตัว 87 สั้นๆ แต่คนแห่คอมเมนต์สนั่น

จบดราม่าดอกไม้ดำ หันรุมสาปงานแก้ “ขอบทางขาว-ดำ” เทศบาลนครเชียงใหม่

บาเยิร์น มิวนิค พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

สเปอร์ส พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

นาโปลี พบ โคโม่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

คุณจ๋า ภริยานายกฯ อนุทิน โพสต์ขอโทษ หลังดราม่าพูดหยอกสื่อ ยืนยันแค่พูดเล่น

เศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

เปแอสเช พบ นีซ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68

รวมเลขเด็ด 1 พ.ย. 68 เลขมงคล-สำนักดังทั่วไทย ลุ้นหวยรางวัลที่ 1

สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป

น่าน-สงขลา เมืองสร้างสรรค์โลกปี 68 จัดอันดับโดย “ยูเนสโก”

