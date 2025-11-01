“ทนายแก้ว” เล่าถึง “พี่หนุ่ม” ทำงานหนักมาก เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด
ทนายแก้ว เล่าถึง พี่หนุ่ม กรรชัย ทำงานหนักมาก นอนดึกทุกคืน เคยถอดใจจนอยากเลิกจัด เผยพี่หนุ่มป่วยครั้งนี้อยากให้พักยาวๆ
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดังและคนสนิทของ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังที่เข้าโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีที่หลุดไปอุดที่ท่อน้ำดี แล้วทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นนั้น
โดยทนทนายแก้ว ระบุว่า “ในฐานะที่ผมได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มมานาน ขอพูดอะไรสักหน่อยว่า พี่หนุ่มทํางานหนักมากๆ! ในแต่ละวัน แต่ละคืนก็ต้องหาแขก/คุยเองเพื่อจะให้แขกมาออก โหนกระแส นอนดึกทุกคืน
แต่พอออกโหนเสร็จก็จะมีคนอยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกก็จะพอใจชื่นใจ กลุ่มที่ 2 ก็จะด่าว่าต่างๆ นานา หรือบางเรื่อง ส่วนใครเสียประโยชน์ก็จะโวยวายต่อว่าด่าทอ พูดตรงๆ ซ้ายก็ถูกด่า ขวาก็ถูกด่า หลายครั้งที่พี่หนุ่มได้คุยกับผมว่าถอดใจ อยากเลิกจัดบ้าง? อยากพัก อยากอยู่เงียบๆ แต่พอเงียบไปผู้คนก็เรียกร้องถามว่าไปไหน? ช่วยมาจัดรายการหน่อย ขอให้พี่หนุ่มช่วย!
ผมนะกราบใจพี่หนุ่มจริงๆ ที่ต้องทนกระแสแห่งความกดดันต่างๆ นานา ทั้งๆ ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้ ผมออกโหนกระแสทุกวันยังเหนื่อย/เพลีย สมอง/ล้ามากๆ เพราะเรื่องบางเรื่องเครียดจริงๆ แต่สําหรับพี่หนุ่มทั้งอ่านข่าวเที่ยง/ทั้งหาและคุยกับแขก ทั้งจัดรายการเอง บางเคสพี่หนุ่มก็ช่วยเหลือออกเงินให้อีกด้วยซ้ำ
แต่ยังถูกคนที่เห็นต่าง/เสียประโยชน์มาด่า มาดูถูก บางคนถึงกับด่าไปยังลูกเมียพี่หนุ่ม ซึ่งผมบอกเลยว่ามันแย่จริงๆ (โทษทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษ หรือดูตัวเองเลย) พี่ป่วยครั้งนี้ผมอยากให้พี่พักยาวๆ ครับพี่ โยนเรื่องบ้าๆ รกสมองทิ้งไปพี่ รักและเคารพพี่เสมอ ทนายแก้ว”
