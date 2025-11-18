ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวยไปรอคิวตั้งแต่ 7 โมงเช้า แต่ถูกไล่ไปต่อแถวใหม่ เพราะเพื่อนยังมาไม่ครบ แถมถูกตำหนิ “ขอมีมารยาทด้วย”
เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่รู้สึกไม่ประทับใจต่อการบริการของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า “ดราม่าร้านดังไข่เจียวปูเจ้าของโพสต์จองคิวไว้แต่เพื่อนยังมาไม่ถึงเลยจะขอนั่งและสั่งอาหารเลยแต่พนักงานที่ร้านบอกว่าไม่ได้ “ขอมีมารยาทด้วยนะคะ” คิวถัดไป number 4…”
“เจ้าของโพสต์ไปยืนรอเข้าแถวใหม่ รอเพื่อนประมาณ 10 นาทีสักพักเพื่อนมา เพื่อนสั่งโค้ก 1 ขวดขอแก้ว 2 ใบ พนักงานบอกถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถังก็ไม่ให้แก้ว
คือเพื่อนเรามาจาก ตปท. อยากมากินร้านนี้ เราก็พอได้ยินมาบ้างว่าร้านนี้ยังไง แต่เพราะเพื่อนอยากมาลองดู เราเลยอาสามารอคิวให้ตั้งแต่ 7 โมงเช้า พอมาถึงก็มีแต่ชาวต่างชาติ เราได้คิวที่ 3 จอง 5 คน ร้านเปิด 9 โมง
เรากะว่าถ้าถึงคิวแล้วเพื่อนยังไม่มา เราจะสั่งอาหารก่อนเพราะรู้ว่าร้านทำช้า แต่ผิดคาด พอถึงคิวเราคิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวหรือหลานสาวเจ้าของร้านถามเราว่ามาครบมั้ย เราก็บอกว่ายังไม่ครบ เพื่อนกำลังมาอีก 10 นาทีถึง
เราขอสั่งอาหารก่อนแต่นางไม่ให้เรานั่งโต๊ะ อ้างว่าคนไม่ครบ นั่งไม่ได้ ….งงอ่ะ ทำไมนั่งไม่ได้ เราก็จ่ายตังค์ ไม่ได้กินฟรี นางก็ไล่เราออกไปรอนอกร้าน ให้เราไปยืนเข้าแถวใหม่แล้วบอกให้เรามีมารยาทหน่อย แถมยังบอกว่าถ้าเพื่อนเรามาแล้วเราไม่นั่งทานด้วย เป็นเรื่องแน่
เฮ้ยยย…นี่ลูกค้า มาจ่ายตังค์ไม่ได้มาขอกินฟรีทำกะเราอย่างกับเราเป็นขอทาน บอกตรง ๆ ว่าโมโหมาก อยากกลับตอนนั้นเลย เห็นเราเป็นคนไทยแต่งตัวธรรมดา เลยพูดกับเราแบบนี้ ทีกับต่างชาติกลับพูดดี
อ่อ…ก่อนหน้านี้ ยังมีผญ.ที่น่าจะรับจ้างรอคิวให้ลูกค้ามาบอกเราเรื่องนี้แล้ว แต่เราไม่เชื่อไม่คิดว่าจะมีอะไรแย่ ๆ แบบนั้น แล้วก็มีคำถามในใจอีกว่า ผญ.ที่รับจ้างรอคิวก็ไม่ได้นั่งกิน ทำไมไม่มีใครว่า
สุดท้าย…เราก็ต้องไปเข้าแถวใหม่ซักพักเพื่อนเราก็มาถึง เรายืนเข้าแถวจนถึงเกือบ 10 โมงถึงจะได้โต๊ะส่วนนางคู่กรณีก็เอาเมนูมาให้สั่งก่อนเข้าร้าน ท่าทางที่แสดงกับเพื่อนเรากับเราคือต่างกันราวฟ้ากับเหว
พอเข้าร้านสั่งเครื่องดื่มเพื่อนเราสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ พนักงานมนุษย์ป้าบอกถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถังก็ไม่ให้แก้ว ห๊ะ อะไรนักหนา
ร้านแบบนี้ควรเลิกสนับสนุนได้แล้ว แพงไม่ว่ารสชาติก็งั้น ๆ แต่บริการแย่ถึงแย่มากที่สุดของที่สุดความแย่ ถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนอยากมาเราจะไม่มาเหยียบร้านห่วย ๆ แบบนี้จริง ๆ”
