ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:25 น.
83
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวยไปรอคิวตั้งแต่ 7 โมงเช้า แต่ถูกไล่ไปต่อแถวใหม่ เพราะเพื่อนยังมาไม่ครบ แถมถูกตำหนิ “ขอมีมารยาทด้วย”

เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปของผู้ใช้รายหนึ่ง ที่รู้สึกไม่ประทับใจต่อการบริการของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า “ดราม่าร้านดังไข่เจียวปูเจ้าของโพสต์จองคิวไว้แต่เพื่อนยังมาไม่ถึงเลยจะขอนั่งและสั่งอาหารเลยแต่พนักงานที่ร้านบอกว่าไม่ได้ “ขอมีมารยาทด้วยนะคะ” คิวถัดไป number 4…”

“เจ้าของโพสต์ไปยืนรอเข้าแถวใหม่ รอเพื่อนประมาณ 10 นาทีสักพักเพื่อนมา เพื่อนสั่งโค้ก 1 ขวดขอแก้ว 2 ใบ พนักงานบอกถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถังก็ไม่ให้แก้ว

คือเพื่อนเรามาจาก ตปท. อยากมากินร้านนี้ เราก็พอได้ยินมาบ้างว่าร้านนี้ยังไง แต่เพราะเพื่อนอยากมาลองดู เราเลยอาสามารอคิวให้ตั้งแต่ 7 โมงเช้า พอมาถึงก็มีแต่ชาวต่างชาติ เราได้คิวที่ 3 จอง 5 คน ร้านเปิด 9 โมง

เรากะว่าถ้าถึงคิวแล้วเพื่อนยังไม่มา เราจะสั่งอาหารก่อนเพราะรู้ว่าร้านทำช้า แต่ผิดคาด พอถึงคิวเราคิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวหรือหลานสาวเจ้าของร้านถามเราว่ามาครบมั้ย เราก็บอกว่ายังไม่ครบ เพื่อนกำลังมาอีก 10 นาทีถึง

หน้าจอโพสต์จากเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้
FB/ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

เราขอสั่งอาหารก่อนแต่นางไม่ให้เรานั่งโต๊ะ อ้างว่าคนไม่ครบ นั่งไม่ได้ ….งงอ่ะ ทำไมนั่งไม่ได้ เราก็จ่ายตังค์ ไม่ได้กินฟรี นางก็ไล่เราออกไปรอนอกร้าน ให้เราไปยืนเข้าแถวใหม่แล้วบอกให้เรามีมารยาทหน่อย แถมยังบอกว่าถ้าเพื่อนเรามาแล้วเราไม่นั่งทานด้วย เป็นเรื่องแน่

เฮ้ยยย…นี่ลูกค้า มาจ่ายตังค์ไม่ได้มาขอกินฟรีทำกะเราอย่างกับเราเป็นขอทาน บอกตรง ๆ ว่าโมโหมาก อยากกลับตอนนั้นเลย เห็นเราเป็นคนไทยแต่งตัวธรรมดา เลยพูดกับเราแบบนี้ ทีกับต่างชาติกลับพูดดี

อ่อ…ก่อนหน้านี้ ยังมีผญ.ที่น่าจะรับจ้างรอคิวให้ลูกค้ามาบอกเราเรื่องนี้แล้ว แต่เราไม่เชื่อไม่คิดว่าจะมีอะไรแย่ ๆ แบบนั้น แล้วก็มีคำถามในใจอีกว่า ผญ.ที่รับจ้างรอคิวก็ไม่ได้นั่งกิน ทำไมไม่มีใครว่า

สุดท้าย…เราก็ต้องไปเข้าแถวใหม่ซักพักเพื่อนเราก็มาถึง เรายืนเข้าแถวจนถึงเกือบ 10 โมงถึงจะได้โต๊ะส่วนนางคู่กรณีก็เอาเมนูมาให้สั่งก่อนเข้าร้าน ท่าทางที่แสดงกับเพื่อนเรากับเราคือต่างกันราวฟ้ากับเหว

พอเข้าร้านสั่งเครื่องดื่มเพื่อนเราสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ พนักงานมนุษย์ป้าบอกถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถังก็ไม่ให้แก้ว ห๊ะ อะไรนักหนา

ร้านแบบนี้ควรเลิกสนับสนุนได้แล้ว แพงไม่ว่ารสชาติก็งั้น ๆ แต่บริการแย่ถึงแย่มากที่สุดของที่สุดความแย่ ถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนอยากมาเราจะไม่มาเหยียบร้านห่วย ๆ แบบนี้จริง ๆ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

14 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

21 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

45 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

51 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:24 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:25 น.
83
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button