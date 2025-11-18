ข่าวดาราบันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

โมเมนต์หวาน ซิลวี่ ภาวิดา ควง มะเหมี่ยว สุทธิภัทร เผยช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือเดินเที่ยวภูเก็ต แฟนคลับลุ้นหนักเปิดตัวรักครั้งใหม่

หลังจากที่นักร้องสาวเสียงทรงพลัง ซิลวี่ ภาวิดา ปิดฉากรักครั้งเก่ากับ มิ้น มิณฑิตา นักแสดงสาวที่คบกันมานานกว่า 5 ปีไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2568 ล่าสุดหัวใจของเธอกำลังกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง มีภาพโมเมนต์สุดหวานจากทริปเที่ยวภูเก็ต ถูกเผยแพร่ออกมาจนโซเชียลแทบลุกเป็นไฟ

ซิลวี่ ควงคู่กับ มามิโอะ หรือ มะเหมี่ยว สุทธิภัทร จากวง Zweed n’ Roll หรือ พัด The Voice เผยโมเมนต์สุดหวานของทั้งคู่ถูกโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของทั้งสอง silvypavida และ m_a_m_i_o_ โดยเฉพาะช็อตที่ทำเอาโซเชียลฮือฮาคงหนีไม่พ้นภาพที่ทั้งคู่ถ่ายคู่กันผ่านกระจกพร้อมกับการหอมแก้มอย่างสนิทสนม รวมทั้งโมเมนต์มุ้งมิ้ง ๆ ที่แสดงความใกล้ชิดและความอบอุ่นออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงเวลาที่เดินจับมือเที่ยวตลาดท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคืน และ ภาพคู่ที่ดูมีความสุขและอบอุ่นจนแฟน ๆ ที่เห็นต้องยิ้มตาม

อย่างไรก็ดี ตอนนี้ ซิลวี่ และ มะเหมี่ยว ยังไม่ออกมายืนยันความสัมพันธ์ แต่ภาพของทั้งสองที่ใช้เวลาร่วมกันที่ภูเก็ตก็บอกได้ชัดเจนว่าทั้งคู่สนิทกันมาก งานนี้แฟนคลับต้องรอคอยแล้วว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือไม่ ซึ่งเพื่อนจากเวทีการประกวด The Voice อย่าง วิโอเลต วอเทียร์ และ แพรจ๋า คอมเมนต์อิโมจิหัวใจแซวซิลวี่ ภาวิดากับรักครั้งใหม่

ภาพจาก Instagram : silvypavida
ภาพจาก Instagram : m_a_m_i_o_

ซิลวี่ ภาวิดา โพสต์ภาพคู่ มะเหมี่ยว
ภาพจาก Instagram : silvypavida
มะเหมี่ยว Zweed n
ภาพจาก Instagram : m_a_m_i_o_
ซิลวี่ และ มะเหมี่ยว Zweed n
ภาพจาก Instagram : silvypavida
ซิลวี่ และ มะเหมี่ยว Zweed n - 2
ภาพจาก Instagram : silvypavida
มะเหมี่ยว Zweed n แชแร์ ภาพคู่ซิลวี่
ภาพจาก Instagram : m_a_m_i_o_

 

View this post on Instagram

 

A post shared by S I L V Y (@silvypavida)

