ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 10:45 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 10:33 น.
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา
ภาพจาก facebook อภิรัตช์ วงศ์สุวรรณ

ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา

ในจักรวาลข่าวโซเชียล ชื่อของ แจ็ก แปปโฮ (จาตุรงค์ พาโพธิ์) กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง ล่าสุด (17 พ.ย. 68) เขาเพิ่งปลุกดราม่าข้ามประเทศ จากคลิปถอดเสื้อปีนขึ้นไปเต้นบนหลังคารถตู้ หน้าร้าน Lawson สาขาวิวภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทันทีที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ลุกลามอย่างหนัก และทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากพากัน “ย้อนวีรกรรมเก่า” ของเขา โดยเฉพาะเหตุการณ์ “ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ” ในตำนาน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2565

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพจ ผู้บริโภค ได้แชร์คลิปจากกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพ แจ็ก แปปโฮ กระโดดขึ้นไปยืนบนบาร์ไม้ หรือโต๊ะเสิร์ฟอาหาร ภายในร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสม

กระแสในโลกออนไลน์ขณะนั้นโจมตีอย่างหนัก โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติเชฟและลูกค้าคนอื่น ๆ ประเด็นสำคัญคือเรื่องสุขอนามัย เนื่องจากโต๊ะดังกล่าวใช้สำหรับวางอาหารและให้บริการลูกค้า หลายคนถึงกับประกาศว่า “ถ้าไม่เปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง จะไม่กลับไปกินอีก”

ดราม่าครั้งนั้นลุกลามต่อไปอีก เมื่อมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นแฟนของแจ็ก ได้ส่งข้อความไปต่อว่าเพจผู้บริโภคว่า เกาะกระแส และเรียกร้องให้ลงคลิปตอนที่แจ็กทำความดีด้วย ไม่ใช่เลือกนำเสนอแต่ฉากปีนโต๊ะ

ด้าน แจ็ก แปปโฮ ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในงานเลี้ยงภายใน มีคนยุให้เขาทำ ทั้งที่เขาปฏิเสธแล้ว และอ้างว่าคลิปที่หลุดออกมาเป็น คลิปตัดต่อบางช่วง ไม่ได้เห็นบรรยากาศทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ฝั่งร้านโอมากาเสะไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บริหารได้ออกมาโพสต์ขอโทษลูกค้าทุกคน พร้อมประกาศมาตรการเด็ดขาดว่า ตั้งแต่เปิดร้านมา “ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้” และทางร้านจะขอ “ปิดร้านเพื่อเปลี่ยนโต๊ะบาร์ไม้ใหม่ทั้งหมด” พร้อมวางกติกาห้ามลูกค้าขึ้นไปยืนบนโต๊ะอย่างเด็ดขาด

เจ้าของร้านโอมากาเสะ แจ้งอัปเดต
ภาพจาก : Pannawit Jel Chottechathammanee (JellyWalker)

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

