สาว 18 ฉุนจัด แฟนแตะจมูกใหม่ กลัวเบี้ยว คว้ามีดฟันหัวเลือดอาบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 19:40 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 14:50 น.
ตำรวจแหลมฉบังวุ่น วัยรุ่น 18 ทะเลาะกัน ฝ่ายหญิงเพิ่งทำจมูก อ้างแฟนแตะแล้ว “เสียงดังป๊อป” กลัวจมูกพัง คว้ามีดฟันหัวแผลลึก 4 นิ้ว

เกิดเหตุทะเลาะวิวาทรุนแรงที่ชลบุรี เด็กสาววัย 18 ปี คว้ามีดฟันศีรษะแฟนหนุ่มวัยเดียวกันจนเลือดอาบ สาเหตุเพียงเพราะฝ่ายชายเอามือไปแตะจมูกที่เพิ่งไปทำศัลยกรรมมา

เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ พบชายวัย 18 ปี นั่งจมกองเลือด มีบาดแผลฉกรรจ์ลึก 4 นิ้วบริเวณหนังศีรษะ หน่วยกู้ภัยเข้าไปในห้อง พบฝ่ายหญิงกำลังนั่งคร่อมแฟนหนุ่ม พร้อมกับใช้ผ้ากดบาดแผลที่ศีรษะไว้เพื่อห้ามเลือด

ฝ่ายหญิงให้การในภายหลังว่า ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกัน ระหว่างที่ยื้อยุดฉุดกระชาก แฟนหนุ่มได้เอามือมาแตะจมูกของเธอ ซึ่งเพิ่งไปเสริมดั้งมา ทันทีที่โดนแตะ ได้ยินเสียงดังออกมาจากจมูก ทำให้ตกใจและโกรธมาก ด้วยความกลัวว่าจมูกที่เพิ่งทำมาจะเสียโฉม จึงขาดสติ คว้ามีดทำครัวมาฟันไปที่ศีรษะชายหนุ่ม 1 ครั้ง

หน่วยกู้ภัยได้รีบนำตัวฝ่ายชายส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง ฝ่ายหญิงซึ่งอยู่ในอารมณ์เสียใจอย่างหนัก ได้ติดตามไปด้วย นั่งกอดแฟนหนุ่มแน่นตลอดทางไปโรงพยาบาล ฝ่ายหญิงกล่าวว่า “โกรธมากเพราะเจ็บ แต่ก็ได้ขอโทษไปแล้วหลังจากที่ใจเย็นลง”

ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่า ตำรวจไม่สามารถจับกุมฝ่ายหญิงได้ เนื่องจากผู้เสียหาย (แฟนหนุ่ม) ปฏิเสธที่จะแจ้งความดำเนินคดี

