ข่าวดาราบันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:10 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:11 น.
123
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek

พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น

นายพงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะมีน อดีตสมาชิกแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดัง OHANA (โอฮาน่า) ได้โพสต์ข้อความแถลงขอโทษต่อสาธารณชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่ทำให้เขาต้องถูกปลดออกจากกลุ่ม

เดอะมีนเริ่มต้นโพสต์ด้วยการแสดงความเสียใจและยอมรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยกล่าวขอโทษเพื่อน ๆ ในกลุ่ม (อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก) ครอบครัวของเพื่อนๆ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และแฟนคลับทุกคน

“ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง”

เดอะมีนยังได้ขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ตนเองในการทำมาหากิน เพื่อเดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุด

“และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ”

ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอโทษทุกคนจากใจ โดยระบุชื่อจริงของตนเองไว้ในแถลงการณ์ เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก

เดอะมีนโพสต์ขอโทษแฟนคลับเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้น
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek
โพสต์ขอโทษฉบับเต็ม

“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด

ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ

และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ

ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ

เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”

เขายืนยันว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เดอะมีนขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อรับผิดชอบต่อปัญหา
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek
โพสต์ขอโทษของเดอะมีนแสดงความเสียใจจากใจจริง
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek
เขาขอโอกาสในการทำมาหากินเพื่อแก้ไขสถานการณ์
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek
เดอะมีนกล่าวขอโทษเพื่อนๆ ในกลุ่ม OHANA
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek
เขารู้สึกผิดหวังและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพจาก : FB/Pongsatorn Laojunthuek

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

22 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

11 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

18 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

42 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:10 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:11 น.
123
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button