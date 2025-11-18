เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น
นายพงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะมีน อดีตสมาชิกแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดัง OHANA (โอฮาน่า) ได้โพสต์ข้อความแถลงขอโทษต่อสาธารณชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่ทำให้เขาต้องถูกปลดออกจากกลุ่ม
เดอะมีนเริ่มต้นโพสต์ด้วยการแสดงความเสียใจและยอมรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยกล่าวขอโทษเพื่อน ๆ ในกลุ่ม (อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก) ครอบครัวของเพื่อนๆ ทีมงานที่เกี่ยวข้อง และแฟนคลับทุกคน
“ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง”
เดอะมีนยังได้ขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ตนเองในการทำมาหากิน เพื่อเดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุด
“และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ”
ปิดท้ายด้วยการกล่าวขอโทษทุกคนจากใจ โดยระบุชื่อจริงของตนเองไว้ในแถลงการณ์ เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก
โพสต์ขอโทษฉบับเต็ม
“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคน อาร์ม ซาบอล ปกป้อง อู๊ด ดิ๊ว บิ้ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคน ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆ ที่ทำให้ผิดหวังในตัวผม ผมขอโทษ ผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆ และกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด
ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้ก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้อง ผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากิน เพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ
และแต๊ก ภรรยาผม ครอบครัวของผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ
ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับ
เดอะมีน พงศธร เหลาจันทึก”
