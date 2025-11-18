ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:20 น.
56

อธิรัฐ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตสส.นครราชสีมา ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน ระบุเป็นการเดินทางครั้งใหม่

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตสส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ภาพและข้อความเฟซบุ๊ก สวมเสื้อที่มีโลโก้พรรคประชาชน พร้อมระบุว่า “การเดินทางครั้งใหม่ หนังสือเล่มใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ พรรคประชาชน เราเอาจริง มาช่วยกัน ร่วมสู้ ร่วมสร้าง ไปด้วยกันนะครับ”

สำหรับ นายอธิรัฐ เป็นลูกชายคนโตของนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตประธานวิปรัฐบาล และสส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และยังเป็นน้องชายของนายอธิรัฐ คือนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตสส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ได้เปิดตัวร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

14 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

21 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

45 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

51 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:20 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:20 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button