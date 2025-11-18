ข่าว
“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน
อธิรัฐ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตสส.นครราชสีมา ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน ระบุเป็นการเดินทางครั้งใหม่
นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตรมช.คมนาคม และอดีตสส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์ภาพและข้อความเฟซบุ๊ก สวมเสื้อที่มีโลโก้พรรคประชาชน พร้อมระบุว่า “การเดินทางครั้งใหม่ หนังสือเล่มใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ พรรคประชาชน เราเอาจริง มาช่วยกัน ร่วมสู้ ร่วมสร้าง ไปด้วยกันนะครับ”
สำหรับ นายอธิรัฐ เป็นลูกชายคนโตของนายวิรัช รัตนเศรษฐ อดีตประธานวิปรัฐบาล และสส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และยังเป็นน้องชายของนายอธิรัฐ คือนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ อดีตสส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ และนายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ได้เปิดตัวร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
