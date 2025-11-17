ครอบครัวแตกหัก! อาร์ม OHANA โพสต์เดือด “ขูดเทียนเล่มหลัก” แฉปม คนทรยศ

อาร์ม โอฮาน่า โพสต์ล่าสุด “เป้าหมายมึงแม่งกระจอก” หลัง เดอะมีน ผู้ร่วมก่อตั้งและดูแลบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ท่ามกลางดราม่าครอบครัวแตก
สถานการณ์ดราม่าภายใน บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด (OHANA) ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆ ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ย. 68) อาร์ม OHANA หนึ่งในสมาชิกหลัก ได้ออกมาโพสต์ข้อความลักษณะคล้ายนิทาน ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Manasawee Thaing Tham เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวมีการตัดพ้ออย่างรุนแรง ระบุว่า “เป้าหมายกู คือ อาณาจักร เป้าหมายมึงแม่ง กระจอกสัต!”
นอกจากนี้ ยังมีข้อความสำคัญที่ดูเหมือนจะกล่าวถึงความไว้ใจที่แตกสลายว่า “กูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุด บ้านเราจะได้สว่าง แต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง ใจกูถึงแตกสลาย”
การเคลื่อนไหวของอาร์มครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด เพิ่งออกแถลงการณ์ช็อกแฟนคลับไปก่อนหน้านี้ โดยประกาศให้ เดอะมีน หรือ นายพงศธร พรรณโกมุท พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568
การประกาศดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตามอย่างมาก เนื่องจาก “เดอะมีน” ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้ง และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ดูแลด้านบัญชีของบริษัท ดราม่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อแฟนคลับสังเกตเห็นว่าเขาหายหน้าไปจากคลิปวิดีโอ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอย่างงานมีตติ้งของ OHANA แม้บริษัทจะออกแถลงการณ์ แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการแยกทาง ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่าง ๆ นานา
ประเด็นนี้สร้างความสะเทือนใจต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคำว่า OHANA (โอฮาน่า) ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มนั้น เป็นคำในภาษาฮาวายที่มีความหมายว่า ครอบครั” (Family) ซึ่งสื่อถึงกลุ่มคนที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น แม้ไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดก็ตาม
