ครอบครัวแตกหัก! อาร์ม OHANA โพสต์เดือด “ขูดเทียนเล่มหลัก” แฉปม คนทรยศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 11:08 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:08 น.
116
อาร์ม OHANA โพสต์ข้อความเดือดเกี่ยวกับปัญหาภายในครอบครัว
ภาพจาก : FB/Manasawee Thaing Tham

อาร์ม โอฮาน่า โพสต์ล่าสุด “เป้าหมายมึงแม่งกระจอก” หลัง เดอะมีน ผู้ร่วมก่อตั้งและดูแลบัญชี พ้นสภาพพนักงาน ท่ามกลางดราม่าครอบครัวแตก

สถานการณ์ดราม่าภายใน บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด (OHANA) ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆ ล่าสุด วันนี้ (17 พ.ย. 68) อาร์ม OHANA หนึ่งในสมาชิกหลัก ได้ออกมาโพสต์ข้อความลักษณะคล้ายนิทาน ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว Manasawee Thaing Tham เนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวมีการตัดพ้ออย่างรุนแรง ระบุว่า “เป้าหมายกู คือ อาณาจักร เป้าหมายมึงแม่ง กระจอกสัต!”

นอกจากนี้ ยังมีข้อความสำคัญที่ดูเหมือนจะกล่าวถึงความไว้ใจที่แตกสลายว่า “กูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุด บ้านเราจะได้สว่าง แต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง ใจกูถึงแตกสลาย”

ดราม่าครอบครัวแตกหักของอาร์ม OHANA เริ่มต้นจากการไล่เดอะมีน
ภาพจาก : FB/Manasawee Thaing Tham

การเคลื่อนไหวของอาร์มครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด เพิ่งออกแถลงการณ์ช็อกแฟนคลับไปก่อนหน้านี้ โดยประกาศให้ เดอะมีน หรือ นายพงศธร พรรณโกมุท พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568

การประกาศดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ติดตามอย่างมาก เนื่องจาก “เดอะมีน” ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกร่วมก่อตั้ง และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ดูแลด้านบัญชีของบริษัท ดราม่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อแฟนคลับสังเกตเห็นว่าเขาหายหน้าไปจากคลิปวิดีโอ และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอย่างงานมีตติ้งของ OHANA แม้บริษัทจะออกแถลงการณ์ แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการแยกทาง ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่าง ๆ นานา

ประเด็นนี้สร้างความสะเทือนใจต่อกลุ่มแฟนคลับอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคำว่า OHANA (โอฮาน่า) ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มนั้น เป็นคำในภาษาฮาวายที่มีความหมายว่า ครอบครั” (Family) ซึ่งสื่อถึงกลุ่มคนที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น แม้ไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดก็ตาม

อาร์ม OHANA กล่าวถึงการทรยศในโพสต์ล่าสุดของเขา
ภาพจาก : FB/Manasawee Thaing Tham
ดราม่าครอบครัว OHANA ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ภาพจาก : FB/OHANA clip
เดอะมีนถูกปลดจากตำแหน่งในบริษัท OHANA สร้างความฮือฮา
ภาพจาก : FB/OHANA clip
อาร์ม OHANA ใช้คำว่า 'เป้าหมายมึงแม่งกระจอก' ในโพสต์
ภาพจาก : FB/OHANA clip
ข้อความของอาร์ม OHANA สะท้อนถึงความผิดหวังในความสัมพันธ์
ภาพจาก : FB/OHANA clip

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

