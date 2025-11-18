กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ
กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ รวมไปถึงแนวทาง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ
กระทรวงยุติธรรม ได้เผยแพร่เอกสารเรื่อง ขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทาง การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ การพิจารณาการพักการลงโทษ และการกำหนดอาณาเขตในสถานที่อื่นที่มิใช่เรือนจำ ให้เป็นสถานที่คุมขัง ถึง ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยเนื้อหาระบุว่า
ด้วยปรากฏว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง ซึ่งพบว่ากระบวนการพิจารณาและการตีความระเบียบ หลักเกณฑ์อาจก่อให้เกิดความไม่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน รอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักนิติธรรม จึงขอให้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวทาง ดังนี้
1.การส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ เช่น การใช้ดุลยพินิจของพยาบาลในการ ส่งตัวผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วย ออกไปรักษาตัวนอกเรือนจำ มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
2.การพิจารณาการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เช่น การใช้ดุลยพินิจของพยาบาลในการประเมินแบบประเมินคัดกรอง ควรเป็นแพทย์ผู้ทำการประเมินหรือไม่ แบบประเมินคัดกรองที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีมาตรฐานหรือไม่ ในการพิจารณากรณีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุ พิเศษ เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุ 70 ปีขึ้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
3.การดำเนินการคุมขังสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง ให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการกับระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.2566 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารเรือนจำ และการบริหารโทษ ตามอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลบพินิจที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ต้องขังบางราย ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการประชุมครั้งที่ 78/2568 วันที่ 19 สิงหาคม 2568
4.เรื่องอื่นๆ ที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้วรายงานผลการดำเนินการให้ทราบโดยด่วน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมว.ยุติธรรม เปิดเงื่อนไข “ทักษิณ” ขอพักโทษ ยังไม่ชัดโดนคดีอื่น จะได้สิทธิ์ไหม
- กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงปมพักโทษ เสี่ยเปี๋ยง ป่วยรุนแรง อาจเสียชีวิตได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: