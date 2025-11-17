แฟนดิ๊ว OHANA โพสต์เดือด รอคําขอโทษ สุดท้ายผิดหวัง คนที่เหลือใจสลาย-กอดคอร้องไห้

โพสต์ล่าสุด แฟนดิ๊ว OHANA หลัง เดอะมีน พ้นสภาพพนักงาน ลั่น รอคําขอโทษที่จริงใจ สุดท้ายผิดหวังซ้ำซาก คนที่เหลือใจสลาย-กอดคอร้องไห้ ฝั่ง อาร์มโพสต์นิทานเดือดขูดเทียนเล่มหลัก
ดราม่าระอุ หลังจากที่ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จํากัด (OHANA) แจ้งข่าวสำคัญ เดอะมีน หรือ นายพงศธร เหลาจันทึก ตําแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกิจกรรมของบริษัทและจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลดังกล่าว ล่าสุด สมาชิกในกลุ่มและคนสนิทต่างออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทำให้แฟน ๆ ต่างคาดเดาว่าอาจมีปัญหาร้ายแรงที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงหลังจากร่วมทำคลิปสนุกสนานมานานกว่า 10 ปี ใช่หรือไม่
ล่าสุด แฟนสาวของ ดิ๊ว ศุภสิทธิ์ เที่ยงแท้ หนึ่งในสมาชิกโอฮาน่า ออกมาแชร์ข้อความและภาพจาก อาร์ม มนัสวี เที่ยงธรรม ระบุว่า “รอคําขอโทษที่จริงใจเพื่อลดความรุนแรงให้เพื่อน รอให้โอกาสเพื่อน รอที่จะได้เห็นการกระทําอะไรสักอย่างที่ดูว่าสํานึกและรู้สึกผิดจริง ๆ รอแล้วรออีก สุดท้ายพี่ ๆ ก็ได้กลับมากอดกันเอง 6 คนอีกครั้ง ผิดหวังอีกครั้ง ร้องไห้กันอีกครั้ง ขนาดเรายังรู้สึกใจสลายขนาดนี้ แล้วตอนที่พวกเขาผิดหวังแล้วผิดหวังอีก กอดกันเพื่อปลอบกันมันจะแหลก สลายกันขนาดไหนอะ”
ขณะที่ อาร์ม OHANA โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Manasawee Thaing Tham เล่านิทานสุดดุเดือดว่า “พวกxึงเก่งมากเลยนะ เราทำดีที่สุดแล้ว ดีต่อทุกฝ่าย เป้าหมายxู คือ อาณาจักร เป้าหมายxึงแม่ง กระจอกสัx! xูให้เกียรติทุกตำแหน่งที่xูมอบหมาย xูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมอง xูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุด บ้านเราจะได้สว่าง แต่xึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง ใจxูถึงแตกสลาย ผมแค่เล่านิทานให้ฟัง”
