รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ
อ.เฉลิมชัย โพสต์เดือดถึง ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น ชี้ ทำอะไรถ่อยสถุลในที่สาธารณะทำให้คนไทยเสียชื่อ วอนทำตามกฎระเบียบ ไปเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
จากกระแสดราม่าเดือด อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชาวเชียงราย ออกมาแสดงความเห็น หลังยูทูปเบอร์หนุ่ม แจ็ก แปปโฮ โพสต์คลิปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพไว้ ลามไปยังสื่อท้องถิ่นเผยแพร่ข่าวดังกล่าวชี้ไม่เหมาะสม-ไม่เคารพกฎ เป็นความอับอายของประเทศไทย
อาจารย์เฉลิมชัย เปิดใจว่า “ฝากไปถึงพี่น้องที่ไปแสดงอะไรที่ต่างประเทศ ไปคนเดียว xึงก็คือคนไทยจำไว้เลยตัวแทนประเทศชาติเลย ยิ่งxึงแสดงในที่สาธารณะ ไปทำอะไรบ้า ๆ บอ ๆ ไปต่างประเทศ มี 2 ทาง หนึ่งคืออาประเทศชาติxึง สองคือ ใครก็ตามที่มีรสนิยมความงามในระดับสากลทำให้ประเทศดูดี
อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่า ตนขอบอกไปถึงพี่น้องที่ไปแสดงในต่างประเทศ แม้ไปคนเดียวก็คือคนไทยจำไว้ เป็นตัวแทนประเทศชาติเลย ยิ่งxึงโไปแสดงในที่สาธารณะ ไปทำอะไรบ้า ๆ บอ ๆ อยู่ที่ไหนในต่างประเทศ จะทำให้เกิดผล 2 ทาง คืออายประเทศชาติxู และ 2 ทำให้ประเทศชาติดูดี เรียกว่าใครก็ตามที่มีรสนิยมในระดับสากล รู้จักความงามในระดับสากล ไม่ว่าศาสตร์ด้านไหนก็ตาม แสดงแล้วทำให้บ้านเมืองเราดูดี เขาก็จะมองแต่ถ้าเราไปแสดงบ้า ๆ บอ ๆ ในที่สาธารณะแล้วถ่อยสถุลรุนชาติ รสนิยมต่ำทราม เขาก็จะมองเราแล้วบอก ไอ้บ้านนอก ไอ้x่า ไอ้กระจอก ไอ้xิบหาย มาทำอะไรบ้าบอคอแตก
มันเป็นใคร ยังไงก็รู้ว่าเป็นคนไทย ดังนั้นจงอย่าหาทำ เราไม่เก่งจริง ไม่ดีจริง ไม่เข้าใจความงามในระดับสากลจริง ๆ จงอย่าไปทำ ไปเที่ยวเถอะ แล้วก็อยู่ในกฎระเบียบของเขา นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นตัวแทนของคนไทย เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพ
แต่ถ้าไปแสดงปั๊ป xึงจงมองตัวเองว่าว่าxึงเป็นคนเก่งจริงไหม ถ้าไม่เก่งจงอย่าทำ อย่าไปทำบ้าบอคอแตกเพื่อเอายอดวิวของตัวเองในประเทศไทย เนี่ยxึงซวย จงอย่าทำ ถ้าไม่เก่งจริง ทำอะไรเล่น ๆ ในประเทศไทยให้คนไทยด่าเสียดีกว่า ให้ต่างประเทศด่าจำไว้
ฝากหน่อย ไอ้แก่เป็นห่วงบ้านเมือง xูเหนื่อยกับความงี่เง่าและความไม่รู้จักตัวตนของตัวเอง ความไม่รู้จักรักษาชื่อเสียงของประเทศ จำไว้เลย คนคนเดียวทำลายประเทศได้ คนคนเดียวสามารถทำให้ประเทศเราดูดี ให้คนยกย่องคนในชาติของเราได้เช่นกัน ฝากหน่อยนะ ไอ้x่าเอ้ย”
