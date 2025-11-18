ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

ปวิน โพสต์เดือด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถวิวฟูจิ ขอพูดในฐานะที่อยู่ญี่ปุ่น 13 ปี ลั่น ไอัอ้วนเต้นท่าไส้เดือน ทeเสียชื่อ ถูกมองไม่ดีทั้งประเทศ แลกยอดไลก์-ชื่อเสียงคนไทยในญี่ปุ่น?
จากดราม่าเดือดสะเทือนวงการเที่ยว สำหรับ แจ็ก แปปโฮ ยูทูปเบอร์สายฮาที่โพสต์คลิปถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ จุดเช็คอินยอดนิยมประเทศญี่ปุ่น โดยที่มีนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ยืนมองและยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายจนเกิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก คนไทยชี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หวั่นถูกแบน
ล่าสุด อ.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ออกมาให้ความเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอพูดในมุมมองของคนที่อาศัยอยู่มในประเทศญี่ปุ่น ผ่านอินสตาแกรม Pavin Chachavalpongpun ระบุว่า “จากใจคนที่อยู่ญี่ปุ่นอย่างดิชั้น ขอบอกตามตรง ตอนนี้กระแสต่อต้านต่างชาติมีมากขึ้นจนรู้สึกได้ โดยเฉพาะตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เริ่มมีอินฟลูญี่ปุ่นอัดคลิปชาวต่างชาติที่ไร้มารยาทเพื่อประนามในโซเชียลมีเดีย เช่น พวกที่ชอบแกล้งน้องกวางที่นารา นี่ดิชั้นอยู่ญี่ปุ่นมาปีที่ 13 จนดิชั้นกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วที่อึดอัดกับความรุ่มร่ามของต่างขาติ เลยเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นไม่ชอบให้ใครมาพรากความสงบไปจากสังคม ทีนี้พอมีต่างชาติมาทำลายความสงบนั้น กระแสต่อต้านต่างชาติในญี่ปุ่นจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรม
…จุดเกิดเหตุนั้นยิ่งเป็นจุดที่ถูกจับตามองมาก ตรง Lawson ที่สถานี Kawaguchiko ที่มองเห็นฟูจีจากด้านหลัง ดิชั้นเพิ่งไปมาเมื่อช่วงต้นปี ตรงนั้น นักท่องเที่ยวข้ามถนนกันแบบไม่ดูรถ ไม่แคร์ไฟจราจร จนทางการต้องเอาผ้าดำมาปิดไว้ และเอารั้วมากั้นเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวข้ามถนนไปมา แต่นี่เราเห็นไอัอ้วนคนนั้น ที่มีรอยสักบนหน้าอก เต้นท่าไส้เดือนถูกขี้เถ้าบนรถยนต์ ขอบอกเลยแย่มาก ทำคนไทยเสียชื่อ แล้วจะพลอยทำให้คนไทยถูกมองไม่ดี ทั้งหมดนี้เพื่ออะไร? ยอดไลค์เพื่อแลกกับชื่อเสียงของคนไทยในญี่ปุ่น?”
